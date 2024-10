Yung Filly, rapero británico de origen colombiano acusado de presunto abuso sexual

Este jueves, un Tribunal de Perth, Australia, acusó a Andrés Felipe Valencia Barrientos, conocido en el mundo artístico como ‘Yung Filly’, de presunta violación a una mujer de 20 años.

El rapero, quien nació en Colombia, pero desde los dos años ha residido en Reino Unido, también fue presentador de un canal de la BBC. De acuerdo con las autoridades locales, fue arrestado el pasado martes en Brisbane y, posteriormente, fue enviado a la ciudad de Perth, al oeste de Australia.

¿De qué delitos es acusado ‘Yung Filly’?

La audiencia se realizó el pasado jueves, donde un magistrado acusó al artista de 29 años de cuatro delitos de penetración sexual sin el consentimiento, tres de agresión que ocasionó daño corporal, y otro por obstaculizar la respiración de una persona mediante la aplicación de presión sobre el cuello.

Al parecer, el presunto ataque a la víctima, una mujer de 20 años, habría ocurrido el pasado 28 de septiembre en una habitación de un hotel de Perth, luego que el rapero tuviera una presentación en un club nocturno.

Mientras se realiza la investigación, Julius Depreto, fiscal policial, negó su solicitud de libertad bajo fianza. “Ninguna persona normal consentiría un acto sexual en estas circunstancias. En el cuerpo de la víctima hay rastros de actos violentos. Estas fotos y lo que se alega cruzan una línea que va más allá de lo que podría considerarse un acto consentido”, reveló.

¿Quién es ‘Yung Filly’?

Andrés Felipe nació en Cali, Valle del Cauca. Su familia se trasladó primer a Orpington y, posteriormente, al sudeste de Londres, donde se comenzó a interesar por el género musical grime. Entre sus canciones más populares, se encuentran: Confidence, Day to Day y Grey. En televisión, presentó Yung Filly’s Celeb Lock-in y Hot Property en la BBC; también apareció en The Great Celebrity Bake Off, serie de telerrealidad del canal Channel 4, en 2022.

En el 2017 saltó a la fama. El artista también se dio a conocer por medio de su canal de YouTube, donde cuenta más de 1,4 millones de seguidores; además, tiene caso 120 millones de vistas desde que lo creó en el 2013.