Zalek, conocido cantante colombiano, murió en un accidente de tránsito en Medellín

El barranquillero Zalek, una de las voces emergentes de la música colombiana en los últimos años, falleció tras sufrir un accidente de tránsito en Medellín. La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo mediante un comunicado oficial difundido en las últimas horas.

El artista, que venía consolidando su carrera con lanzamientos propios y colaboraciones con figuras de la industria musical, era reconocido por su estilo y por una propuesta que buscaba abrirse paso dentro de la escena nacional.

¿Cómo murió el cantante Zalek?

De acuerdo con el comunicado emitido por Gus Rincón, oficina de comunicaciones del intérprete de música regional y de música urbana, perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente en motocicleta ocurrido en la capital antioqueña. En el mensaje, su equipo expresó el dolor que ha causado la noticia entre quienes trabajaban con él y quienes lo acompañaron en su proceso artístico.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Zalek, artista, amigo y cantante barranquillero, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en moto en Medellín”, señala el documento compartido con medios de comunicación.

En el mismo texto, quienes hacían parte de su equipo de trabajo destacaron su dedicación a la música y el impacto que logró generar entre colegas y seguidores durante su trayectoria. “Desde nuestro equipo lamentamos profundamente la partida de un artista lleno de talento, sueños y una enorme pasión por la música”, indicaron.

Aunque su carrera aún estaba en crecimiento, el cantante había comenzado a abrirse espacio en la industria musical colombiana y a sumar colaboraciones con otros artistas. Entre los proyectos en los que participó se encuentran trabajos junto a figuras como Elder Dayán y Luister La Voz, alianzas que reflejaban su intención de expandir su propuesta y consolidar su nombre dentro del panorama musical.

Desde su entorno también recordaron que Zalek era considerado un artista con gran proyección, cuya música y carisma habían logrado conectar con distintos públicos. Su trabajo circulaba principalmente en plataformas digitales, donde sus canciones comenzaron a sumar reproducciones y a atraer nuevos oyentes.

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad hacia sus familiares y allegados. “Su partida deja un profundo vacío entre su familia, amigos, colegas y seguidores”, señalaron, al tiempo que pidieron respeto por la privacidad de su círculo cercano durante este momento.

Hasta ahora no se han conocido más detalles sobre las circunstancias del accidente.

