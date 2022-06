Horóscopo Vea con Javis Predice: del 27 de junio al 3 de julio de 2022

El astrólogo Javis predice, signo a signo, lo que viene para la semana en amor, fortuna y bienestar. “Tú eres amor, pasión y eres la buena suerte”.

Aries

“Para Aries es una semana complicada en cuestión de dinero. Prudencia en el amor y los negocios”

Número de la suerte: 9185

Tauro

“Tauro, no vayas a caer en provocaciones de personas tóxicas y negativas”

Número de la suerte: 8189

Géminis

“Esta es una semana para confiar y buscar nuevos horizontes afectivos”

Número de la suerte: 4141

Cáncer

“Hay que vibrar en sintonía positiva para atraer prosperidad”

Número de la suerte: 0661

Leo

“Importante tener en cuenta la intuición y la magia con la que vas a tomar decisiones importantes”

Número de la suerte: 5521

Virgo

“Veo la toma y fuerza de las cosas en calma. No apresurarse y ten calma en todo”

Número de la suerte: 0154

Libra

“Es un momento para invertir a largo plazo y a futuro”

Número de la suerte: 4287

Escorpio

“No busques problemas en donde no hay. No gastar tu tiempo en las cosas que no se requieren”

Número de la suerte: 3217

Sagitario

“No te dejes manipular, cuidado con las mentiras”

Número de la suerte: 6718

Capricornio

“En esta semana no pienses demasiado ¡actúa y haz tu sueño realidad”

Número de la suerte: 3234

Acuario

“Esas personas falsas que te rodean, ten pendiente que te pueden traicionar”

Número de la suerte: 8336

Piscis

“Es importante tener claridad en que así las casas anden mal, puedes crear cambios positivos”

Número de la suerte: 5525

