Signos compatibles con Escorpio: ellos te ayudarán a tener todo bajo control

Si naciste entre el 23 de octubre al 21 de noviembre, definitivamente haces parte de Escorpio, un signo del zodiaco que se caracteriza por su extrovertida personalidad, energía emocional, imaginación e intuición, además de una gran capacidad para el análisis, la fuerza de voluntad y la firmeza, aunque también es muy sensible y emocional consigo mismo y con su entorno.

Los escorpiones de zodiaco usualmente desean tener una vida tranquila, armoniosa y alegre, pues para ellos es importante tener bajo control todos los sucesos que ocurren a su alrededor, acciones que los hacen percibir como territoriales y un poco controladores.

Signos compatibles con Escorpio

Gracias a su arrolladora personalidad, los nacidos en estas fechas logran tener una excelente compatibilidad con los nativos de Cáncer y Piscis. Estos tres signos tienen el agua como elemento principal, logran entender la forma de vivir la vida, y estas razones hacen que puedan entablar una relación larga y estable. Los escorpianos, que viven emociones intensas y muy apasionadas, se sienten cómodos junto a personas que los entiendan.

Signos incompatibles con Escorpio

Definitivamente, Escorpio no logra tener una buena relación con los pertenecientes a Leo y Sagitario, debido a que son personas muy impulsivas. Por lo general, ellos no piensan en las consecuencias que pueden acarrear sus actos, algo que no tolera escorpio, pues se caracteriza por tener la mayoría de las cosas bajo control.

¿Cuál es la pareja perfecta para escorpio?

Gracias a la investigación de expertos en el mundo zodiacal, se ha logrado determinar que la pareja perfecta para Escorpio es Capricornio. Estos dos signos comparten una de las mejores compatibilidades del zodiaco. Incluso si no son pareja, las personas de estos signos tienden a sentir un profundo cariño mutuo.