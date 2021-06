Luis Miguel, Cristian Castro y otros amores de Sofía Vergara

Ayer, la actriz colombiana Sofía Vergara celebró 7 años de estar junto a Joe Manganiello con una romántica cena y un espectacular look.

La actriz barranquillera Sofía Vergara ha sido reconocida por sus destacados papeles en el cine y la televisión estadounidense. Triunfó, inicialmente, con su papel de Gloria en Modern Family, convirtiéndose en una de las colombianas más destacadas en el exterior.

Su vida sentimental siempre ha dado mucho de qué hablar. En 1991, a los 18 años, se casó con José Luis González, padre de su único hijo, Manolo. Todo terminó en divorcio 2 años después.

En 1995 surgieron rumores de un romance entre la actriz y el cantante Luis Miguel, incluso fueron sorprendidos por los paparazzi en varias ocasiones. Lo que se dijo de su ruptura fue que el ´Sol de México´ la habría dejado por haberle facilitado a los fotógrafos su ubicación.

Ya en el año 2005, Tom Cruise logró conquistar el corazón de la barranquillera. Según el libro Tom Cruise: la biografía autorizada, el actor quedó flechado en el rodaje de la película Four Brothers, y hasta tenía intenciones de convertirla en su esposa. Se dijo que Sofía lo rechazó meses después.

Cristian Castro también tuvo su historia de amor con Sofía. De hecho, el cantante aseguró que, de todas sus parejas, la relación que tuvo con la actriz fue la más inolvidable.

Nick Loeb y Sofía Vergara compartieron cuatro años de relación, que comenzó en el 2010. Se comprometieron en el 2012, pero, finalmente, en el 2014, pusieron punto final a su historia de amor. Nick reveló al periódico The New York Times que la ruptura se dio porque la maternidad no era una prioridad en la vida de la artista.

Luego de terminar con Nick, Sofía le dio una nueva oportunidad al amor con el actor Joe Manganiello, a quien conoció en una cena de corresponsales en la Casa Blanca en el 2014. El 22 de noviembre del 2015 unieron sus vidas en matrimonio y ya celebran 7 años de haberse conocido.

Con esta imagen, la estrella de Hollywood celebró con sus 21 millones de seguidores el aniversario de su primera cita con Joe Manganiello. La actriz escribió: “Feliz aniversario de primera cita. 7 años. Te amo”, muchos de los seguidores elogiaron la bonita pareja que conforman el par de actores.

