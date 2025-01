Mary Méndez dio nuevos detalles de su lucha contra la anorexia: “Estaba muy mal”

Mary Méndez es una conocida estrella de Caracol Televisión que ha participado en diversos formatos del canal, como La Red, programa de entretenimiento en el que trabaja desde hace 11 años.

Sin embargo, antes de convertirse en una destacada figura de la pantalla chica, la samaria atravesó por una complicada etapa debido a la anorexia.

¿Cómo superó Mary Méndez la anorexia?

En una entrevista con Mujeres W, espacio de la emisora W Radio, la presentadora de La Red recordó su lucha contra este trastorno alimenticio que, según ella, surgió cuando vivía en el extranjero.

“Viví en South Beach, un mundo muy superficial que te va llevando, y no lo estoy culpando, pero tampoco puedo decir que no influyó porque sí lo hizo en ese momento. Yo empecé a bajar considerablemente de peso y ya yo le he dicho en toda parte, para nadie es un secreto: yo llegué a sufrir de anorexia”, recordó la samaria durante la entrevista.

“Cuando regresé a Colombia yo sabía que estaba muy mal, entonces mi mamá me dijo: ‘Te vienes ya o te vienes ya’”, agregó Mary Méndez, quien mencionó también que, al ver su notable cambio físico, su mamá reaccionó impactada.

En cuanto a su recuperación, la presentadora de La Red detalló que la actividad física y la alimentación fueron claves: “Regresé a Barranquilla y, desde ese momento, empecé un tratamiento. Dije: ‘yo tengo que darle la vuelta y eso es tener una vida sana, mentalmente y físicamente’. (…) Yo tendría 31 años y, por fortuna, hice el propósito de ir al gimnasio y eso me encantó”.

El accidente que marcó la vida de Mary Méndez

A mediados de 2023, como parte de la celebración de los 12 años de La Red, la presentadora recordó un episodio de su vida en el que, según ella, se salvó de morir.

“Los dos personajes que iban manejando, iban bebiendo; mi amiga y yo, que estábamos en la parte trasera del carro, íbamos felices de la vida. Casi llegando a Cartagena había un hueco, que ese man trató de esquivar; era un hueco gigantesco. Ya después de lo único que me acuerdo es de yo tirada en la mitad del pavimento como loca porque mi pelo estaba lleno de maleza”, expresó inicialmente.

“Yo estoy viva porque algo tiene el universo o Dios, para que yo le ofrezca, porque estadísticamente yo no debería seguir con vida”, concluyó Mary Méndez, quien en aquel momento perdió varios de sus dientes y tuvo que ingresar de inmediato a cirugía de reconstrucción.