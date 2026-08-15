‘Mi vida con los chicos Walter’, ‘Ritcher’, ‘Linternas’. Estrenos para el fin de semana

Nikki Rodríguez, Kyle Chandler, Alan Ritchson, Los Jonas Brothers, Demi Lovato y Tara O´Brien integran los elencos de las producciones para disfrutar en casa.

‘Mi vida con los chicos Walter’ - Netflix

Cuando Jackie llega a Colorado debe adaptarse a su nueva vida y también se enfrenta a dos amores. Fotografía por: Netflix

Jackie Howard (Nikki Rodríguez) ha vivido en Nueva York toda su vida, pero un accidente en el que pierde a sus padres y a su hermana cambia totalmente su vida. Katherine Walter (Sarah Rafferty), amiga de su madre, se convierte en su tutora legal. Ahora la jovencita, instalada en Colorado debe adaptarse a su nueva familia, integrada por siete hermanos, una hermana y dos primos. Entre otros dilemas, se enfrenta a una disyuntiva en el amor: Cole (Noah Lalonde) y Alex (Ashby Gentry), dos de los chicos Walter, están interesados en ella. Con Marc Blucas (Goerge Walter), Mya Lowe (Riley), Corey Fogelmanis (Nathan Walter) y Connor Stanhope (Danny Walter).

‘Linternas’- HBO Max

Hal Jordan (Kyle Chandler), uno de los líderes de los Linterna Verde, debe entrenar a John Stewart (Aaron Pierre), un recluta que se convertirá en su sucesor. En medio del aprendizaje, la dupla investiga un asesinato en Nebraska, pero el crimen realmente es una conspiración intergaláctica a gran escala. En esta serie de ocho episodios participan también Kelly Macdonald (Kerry), Garret Dillahunt (William Macon), Nathan Fillon (Guy Gardner) y Jason Ritter (Billy Macon).

‘Reacher’- Prime Video

En la cuarta temporada, Jack Reacher (Alan Ritchson) es testigo de primera mano de un impactante momento en el metro de Filadelfia. A partir de la muerte de Anna, una mujer que no conocía, Reacher se vuelve objetivo de las altas esferas de la política y de organismos gubernamentales, mientras intenta descubrir cuál es el secreto de la misteriosa pasajera de metro. Con Kevin Corrigan como Shaun Docherty y Sydelle Noel en el papel de la detective Tamara Green.

‘Camp Rock 3’ - Disney+

Shane Gray (Joe Jonas), Nate Gray (Nick Jonas) y Jason Gray (Kevin Jonas), los integrantes de Connect 3, tenían todo listo, pero pierden su show de apertura, así que deben buscar con urgencia un acto que abra los shows de su tour de rencuentro. La solución está en Camp Rock, donde un nuevo talento los espera. La escogencia entre los integrantes del campamento está llena de competencia, alianzas, amores y mucha música. Con Liamani Segura como Sage, Malachi Barton en el papel de Fletch, Brooklynn Pitts y Lumi Pollack en el rol de Rosie. Demi Lovato (Mitchie Torres) hace un cameo.

‘Desaparecida en el colegio’ – Lifetime

Lily Soulda (Tara O´Brien) dicta clases en Hilldale, pero Elise, una de sus estudiantes, desaparece. La maestra encuentra cuadernos donde aparece dibujada la figura de una niña y tiempo después, la misma menor de las imágenes aparece en el colegio como una alumna recién llegada. Lily cree que todo está ligado y que en la desaparición de su alumna existen varias personas involucradas. Con Kamilla Koval como Wren Sawyer, Donovan Parker en el rol de Matt Wells y Kaylee Cunningham, quien interpreta a Melissa.

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