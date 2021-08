Mientras Tom Holland sigue con Zendaya, Spiderman y MJ se alejan en Spider-Man

Tom Holland y Zendaya continúan viviendo un romance apasionado, por lo menos así lo siguen indicando las imágenes que cada cierto tiempo aparecen de la pareja, que se conoció en el set de la película Spider-Man Homecoming en 2017, pero que hasta ahora se dio una oportunidad en el amor.

Después de que el mundo conociera fotos de los dos dentro de un auto besándose y haya surgido Tomdaya, el apodo que los seguidores, y que incluso algunos medios, han oficializado para la famosa pareja, que hace parte del universo Marvel.

Este fin de semana se conocieron nuevas imágenes donde los dos acudieron como pareja. Se trató de la boda en California de unos amigos. Él lució pantalón negro y camisa blanca, mientras que ella se atavió con un vestido vaporoso en tonos ocre. Ninguno de los dos subió fotos del evento, pero sí lo hicieron algunos de los asistentes a la boda. En ellas se ven muy cercanos, sonrientes y en algunos momentos, tomados de la mano. Las imágenes pronto se dieron a conocer a través de páginas de seguidores de los recientes novios que celebran que estén juntos y enamorados.

Las instantáneas circulan casi que al tiempo con el tráiler de Spider-Man No Way Alone, la más reciente película del super héroe arácnido, considerada una de las más esperadas del multiverso Marvel y que se estrenará en diciembre próximo en todo el mundo. Paradójicamente en el anticipo de la historia se ve que el romance para los personajes, que interpretan Holland y Zendaya, no se afianzará, sino que más bien se olvidará.

Así será Spider-Man: No way Home

Aunque al comienzo del tráiler de Spider-Man: No Way Home, MJ y Peter Parker están juntos y ella lo apoya cuando regresa a la escuela, en realidad la vida de Peter ahora es insostenible con su identidad de héroe revelada. Se evidencia la reacción de sus compañeros de clase al saber que es Spiderman. Luego muestra el encuentro con Dr. Strange, a quien Parker acude en busca de ayuda. Le pide un hechizo que haga olvidar a todos lo que Mysterio reveló para que así la verdadera identidad de Spiderman se mantenga en secreto. El Dr. accede a ayudarlo y obrar para que todos olviden quién está detrás del hombre araña, eso incluirá a MJ, lo cual quiere decir que el romance que han vivido, también será borrado de la mente de la joven y así Peter se quedará sin su gran amor.

El adelanto también revela que regresa el Doctor Octopus, encarnado por Alfred Molina. Y aunque no es claro, parece ser un hecho es que regresan Tobey Maguire y Andrew Garfiel, actores que han encarnado con anterioridad al héroe arácnido. Otro actor de una cinta anterior de Spiderman que reaparecerá será Jamie Fox como Electro.

