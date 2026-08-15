Morat y su concierto en Bogotá: “Besos en guerra”, “Vuelvo a ti” y más de la primera noche

El primer concierto de Morat en Bogotá comenzó mucho antes de que la agrupación apareciera sobre el escenario. Varias horas antes, los alrededores del Movistar Arena estaban llenos de fanáticos que llegaron vestidos con camisa y corbata, el código de vestuario propuesto para esta etapa de la gira.

La idea hace parte del concepto ‘El “Traje” Que Traje’, que acompaña la gira ‘Ya Es Mañana World Tour’, en la que, a través de sus canciones, Morat explora temas como el paso del tiempo, la nostalgia, el crecimiento y las expectativas que llegan con la adultez.

Así fue el primer concierto de Morat en Bogotá

Sobre las 9:00 p.m., las siluetas de los integrantes comenzaron a verse detrás de una tela que cubría el escenario. Cuando el telón finalmente se levantó, aparecieron Simón Vargas, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Juan Pablo Isaza, desatando la locura entre los miles de asistentes.

La agrupación abrió el espectáculo con ‘Llamada perdida’, canción lanzada en 2022, dando inicio oficialmente a su residencia de seis conciertos en Bogotá como parte de su gira ‘Ya Es Mañana Tour’.

Antes de continuar con el espectáculo, Juan Pablo Isaza tomó el micrófono para referirse al terremoto que afectó a Colombia el pasado 10 de agosto. El cantante explicó que para la agrupación no fue sencillo decidir si debía mantener o cancelar sus presentaciones en Bogotá, pero finalmente consideraron que continuar con los conciertos les permitiría generar un mayor impacto a favor de quienes necesitan ayuda.

“Queríamos aprovechar para decirles que queremos manifestar nuestra más profunda solidaridad con las víctimas del terremoto y decirles que no fue fácil seguir adelante con los conciertos y no aplazarlos o cancelarlos, pero decidimos seguir adelante por una razón, y estamos confiados en que el impacto que íbamos a generar a favor de los damnificados era mejor si seguíamos”.

La banda había anunciado que parte de los ingresos de sus seis conciertos en Bogotá será destinada a la reconstrucción de instituciones educativas en las zonas afectadas por el terremoto. Los recursos que serán gestionados a través de UNICEF.

Morat recordó sus inicios en Bogotá

Después del emotivo mensaje, el concierto continuó con canciones como ‘Me toca a mí’, ‘Eclipse solar’ y ‘Cuando nadie ve’, acompañadas por un montaje de luces y diferentes elementos visuales.

Uno de los momentos más especiales llegó con ‘Ya es mañana’. El escenario se llenó de colores, formando un arcoíris. La agrupación aprovechó para recordar sus primeros años de carrera.

En las pantallas aparecieron imágenes de Morat cuando comenzaba su camino musical y de sus primeras presentaciones en Bogotá, entre ellas una realizada en 2012.

El recorrido por el pasado sirvió como antesala para ‘Antes de los 30’, canción que la banda dedicó a una fan que asistió al concierto con un cartel que decía que justamente ese día cumplía 30 años.

“Dentro de la conceptualización de la gira sabemos que mucha gente ha crecido con nosotros y están pasando por cosas parecidas. Hay alguien aquí que cumple 30 años y esta canción aplica, justo en los 30”, expresó Juan Pablo Isaza.

Morat de concierto: las fans fueron protagonistas

Después de aproximadamente una hora y media de concierto, Morat se trasladó a un escenario central ubicado en medio del público. Allí comenzaron varias dinámicas con sus seguidores.

Juan José, uno de los fanáticos de la banda tuvo la oportunidad de subir al escenario. El joven, que lucía una camiseta amarilla de ‘YEM’, recibió una cámara para grabar parte de lo que será uno de los próximos videos de la agrupación. Visiblemente emocionado, no pudo ocultar la sonrisa y aseguró que conocía a Morat desde que era un niño.

La interacción con los asistentes continuó con una dinámica en la que el público podía elegir qué canciones quería escuchar. A través de las pulseras que llevaban los asistentes, se realizó una votación y ‘Punto y aparte’ fue una de las elegidas. Finalmente, la banda también interpretó ‘Vuelvo a ti’ y ‘En coma’.

De regreso al escenario principal, otro fan protagonizó uno de los momentos más nostálgicos de la noche. El asistente llevó un cartel que decía “Malta en vivo”, un anuncio que llamó inmediatamente la atención de Isaza.

El cantante recordó que ‘Malta’ fue uno de los primeros nombres que tuvo la agrupación, antes de adoptar definitivamente el nombre Morat. Según explicó, tuvieron que cambiarlo porque ya existía una agrupación brasileña con ese nombre. Como recuerdo de ese momento, el fanático terminó entregándole el cartel a la agrupación.

Los clásicos de Morat cerraron la noche

La última parte del concierto estuvo dedicada a varias de los clásicos más conocidos de la banda. Morat interpretó canciones como ‘Como te atreves’, ‘Aprender a quererte’, ‘Besos en guerra’, ‘Mi nuevo vicio’ y ‘506’, esta última una colaboración con Juanes que lanzaron en 2022.

‘506’ fue la canción encargada de cerrar el espectáculo, mientras sobre el público caían papeles y en el escenario se encendían destellos de fuego que acompañaron el final de la presentación.

Antes de abandonar definitivamente el escenario, cada uno de los integrantes se despidió del público de una manera especial: algunos regalaron versos y otros tocaron brevemente sus instrumentos.

Uno a uno fue dejando la tarima, mientras los asistentes permanecían entre la nostalgia por el final de la noche y la satisfacción de haber vivido el primer concierto de Morat en Bogotá.

Morat tendrá cinco conciertos más en Bogotá

Con las seis fechas completamente agotadas, Morat continuará su residencia en el Movistar Arena los días 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto.

Durante estas presentaciones, además de disfrutar del espectáculo de la agrupación bogotana, los asistentes podrán sumarse a las iniciativas de ayuda para los damnificados del terremoto.