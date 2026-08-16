Morat y sus conciertos: “Nuestra nostalgia es bogotana”

A finales de enero de este año, la banda anunció que regresaba a su ciudad, al Movistar Arena, con tres conciertos que formaban parte de su gira ‘Ya Es Mañana World Tour’. Con la sugestiva frase “Las cometas vuelan en agosto”, la agrupación comenzó a dibujar lo que sería el encuentro con su público. Fue creciendo velozmente, y de tres presentaciones pasaron a seis. Se transformó en residencia.

Escoger a Bogotá como la primera parada tiene todo el significado para los integrantes: “Es completamente intencional de nuestro lado, el concierto de ‘Ya Es Mañana’ de nuestro disco, de la gira, es la nostalgia y nuestra nostalgia es bogotana, nosotros crecimos en esta ciudad, nos conocemos desde chiquitos, nuestra nostalgia es juntos y es en Bogotá y eso es un poco lo que queremos transmitir en los conciertos y qué mejor forma de recargarnos de esa nostalgia que empezando la gira en Bogotá”, dice Juan Pablo Isaza.

Parte de las ganancias de la residencia en la capital serán donadas para recuperar escuelas y colegios afectados por el terremoto. Fotografía por: Cortesía Christian Villamil

Morat volvió a la niñez

No hablaron de música, retrocedieron en el tiempo para evocar ese primer recuerdo de la ciudad que los vio nacer y de esas cometas que cumplen una cita en agosto. “Es caminando con mi mamá de la mano en el centro, absolutamente en pánico. Lo recuerdo perfectamente, luego entendí la ciudad y le agarré mucho amor”, dice Simón Vargas, quien también se acuerda de lo miedoso que era en la niñez. Para su hermano Martín, la ciudad estaba más relacionada con esa sensación que tenía al salir en las mañanas capitalinas, “me acuerdo de sentir mucho frío en la madrugada, el pasto como un poquito mojado y ver el rocío”. Y hablando de esas evocaciones, la de Juan Pablo Villamil está relacionada con todo el concepto de su trabajo actual, “no sé si es el primero, pero está por ahí. Creo que volar cometa en un potrero cerca de la 134, cuando todavía había potrero allá”. El momento del que se acuerda Juan Pablo Isaza es parecido y está relacionado con celebración y alegría: “Cumplo años en agosto y cuando me hacía ilusión cumplir años y era chiquitico, me acuerdo que asociaba mucho el mes de agosto a ver las cometas en la calle y ya entender que estaba a punto cumplir años, genere esa conexión desde chiquito con Bogotá”.

Volando alto

Llegamos al punto: bogotano que se respete esperaba con paciencia que llegara este mes, llamado “el de los vientos”, para cumplir el sueño de estar en los aires. Se tenían buenos y malos recuerdos, por ejemplo, mientras para Martín el peor recuerdo estaba relacionado con todos los contratiempos que uno tiene cuando, con cometa en mano, se pone en la tarea, “es quemarme las manos con la piola. Y cuando ya llevábamos tres pitas, enredada una con la otra, porque si volaban, ya halaba mucho, y si usted no se ponía un guante, la cogía con el saco, le quemaba las manos literalmente”, el de su hermano Simón es con él: “Mi mejor recuerdo es con Martín. Fue la primera vez que llevamos a mi hermanita pequeña a volar cometa, ella debía tener como tres años y fue como por Tabio, tal vez. Fuimos toda la familia y recuerdo la cara de mi hermana volando cometa por primera vez, además nos fue muy bien, volaron un montón y durante un rato, fue muy emocionante”. Y hablando de cometas, Juan Pablo Villamil se acuerda de la suya, de las típicas, de forma hexagonal, y de la “piedra” que le daba cuando en el parque o en lugar donde la estuviera volando aparecieran unas más sofisticadas, “la que era como un rectángulo, un prisma que tenía alas, era toda profesional y volaba increíble y la de uno no volaba tan chévere. Ese es el peor recuerdo”.

Isaza no se refirió en ese momento a una evocación específica, pero si a la definición del sentimiento que mezclaba el anhelo con la realidad, “cuando uno simplemente se daba cuenta que el viento no era suficiente como para que la cometa volara”. Pero hoy, la cometa de Morat, al mejor estilo de los sofisticados artefactos que recuerda Villamil, vuela en los cielos de Bogotá. “Y sí, no nos tomamos de gratis ni a la ligera el estar haciendo tantos conciertos en nuestra casa”, dice Juan Pablo Isaza. Trabajaron con total disciplina para poner a punto esta residencia. Con presión y rigurosidad y con la promesa de superar lo hecho antes en materia de música, trabajo visual y experiencias.

Tocar en la casa, ser profeta en su tierra, les genera una mezcla de sensaciones. Es el reencuentro con su historia, tal como lo dice Simón. “Siempre es especial, por lo menos para nosotros es muy evidente que se siente más la presión y la responsabilidad por representar la casa bien, como que siento que acá de alguna manera como que nuestros papás y nuestros amigos del colegio van a ir a vernos y eso como que tiene un peso especial”.

Después de cumplir su cita en Bogotá, los Morat se van para Santiago de Chile, Buenos Aires, Barcelona, Pamplona, Valencia, Sevilla, Madrid, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El 26 de febrero abrirán su ‘YEM: Ya es Mañana World Tour 2027’ en Los Ángeles, dando inicio a un recorrido por arenas de Chicago, Boston, Toronto, Montreal y Nueva York.

Conciertos de Morat: encuentros y descubrimientos

“Nos emociona mucho tocar en lugares a los que no hemos tocado; como concepto general, es bien interesante, en especial, digamos que después de varios años de estar girando por Latinoamérica y por distintas partes, como que hemos construido relaciones un poco más largas con muchos lugares, y de vez en cuando resulta que hay una ciudad o un país al que por X o Y razón no hemos podido ir en todo este tiempo. Llegar por primera vez siempre es muy emocionante y genera una sensación de responsabilidad, como también de lograr encontrar esa conexión con la gente que uno está viendo por primera vez”.

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