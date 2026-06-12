Murió emblemática presentadora y vedette de la televisión. Tenía cáncer de pulmón

La televisión está de luto, con la muerte de Patrizia Caselli, quien fue reconocida además como cantante, actriz y vedette.

La italiana, que marcó toda una generación en los amantes de los shows y programas de variedades en vivo, murió a los 66 años este 9 de junio en el policlínico de Milan, aunque la noticia de su deceso solo se confirmó el 10.

La celebridad había comentado en junio del 2024 que padecía de cáncer de pulmón en etapa 3. Confesó al medio Corriere della Sera que el diagnóstico le atemorizaba pero seguiría el tratamiento.

Así mismo trascendió que se sometió a una cirugía para eliminar el tumor y luego estuvo en sesiones de quimioterapia. La actriz prefirió mantener todo su proceso en privado, por lo cual no se tienen detalles de lo que siguió en su lucha contra el mal.

Según varios medios locales como Milano Today, la muerte de Caselli habría sido ocasionada por complicaciones cardíacas y estaba en Milan cuando se agravó.

¿Quién era Patrizia Caselli?

Caselli nació en Údine y en la década del 80 alcanzó cierta popularidad en la televisión al estelarizar varios comerciales. Luego saltó al cine en papeles pequeños y más tarde, comenzó su rol como presentadora de programas de variedades. Inicialmente lo hizo en canales locales y regionales como Telealtomilanese y Antenna 3 Lombardy.

Cuando llegó a la cadena RAI, su desempeño como anfitriona finalmente la llevó a su condición de celebridad. “Bella d’estate”, el programa “La rete” y el informativo vespertino “Detto tra noi” fueron algunos de los programas que encabezó.

Patrizia también fue cantante y trabajó en varias piezas teatrales. Sobre su vida sentimental se registró que tuvo una relación con Bettino Craxi, ex primer ministro italiano, hasta su muerte en el 2000. Luego se casó con Alberto Bossi, médico d eprofesión, con quien adoptó a su único hijo, quien actualmente tiene 19 años.

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