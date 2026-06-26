Murió Yorgelis Delgado, actriz de ‘El Club de los Tigritos’. Su hija fue rescatada con vida

La actriz Yorgelys Delgado se encontraba en un edificio llamado Coral Beach, en La Guaira cuando el miércoles 24 ocurrieron los dos temblores en Venezuela. Inicialmente fue reportada como desaparecida junto a su madre, su esposo y su hija Miranda.

No obstante, este jueves 25 en la tarde varios medios locales confirmaron que la artista que se hizo popular en el programa infantil ‘El Club de los Tigritos’ falleció tras el colapso de su residencia.

La noticia causó consternación entre fans, colegas y el entretenimiento venezolano en general. Dentro de la información que ha trascendido se sabe que el equipo de rescate pudo sacar a su hija con vida de la edificación, así como a su esposo, quien tendría una fractura importante.

¿Quién era Yorgelis Delgado?

La actriz que nació el 15 de diciembre de 1982 en La Guaira alcanzó la popularidad con el programa infantil que producía Venevisión en la década del 90. Allí además de actuar, bailaba y animaba. Sus compañeras de set eran Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

También presentó los programas ‘Súper Sábado Sensacional’, ‘Rugemanía’ y ‘Atómico’. Como actriz estelarizó las series ‘Entre tú y yo’, ‘De Sol a Sol’ y allí trabajó con la agrupación Salserín y al dúo Servando y Florentino.

En el 2009 decidió dejar la pantalla y se concentró en su vida personal, Su hija Miranda Mijares, quien estaba con ella en el momento del sismo nació en el 2012, tiene 14 años.

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