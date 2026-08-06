15 canciones que cuentan la vida de Adriana Lucía: una playlist para entender su historia

Hay entrevistas en las que las respuestas llegan en forma de anécdotas. Otras, en cambio, se cuentan mejor a través de canciones. Eso fue lo que ocurrió durante una conversación con Vea, de El Espectador, en la que Adriana Lucía aceptó un reto poco habitual: construir la banda sonora de su vida.

La dinámica era sencilla. Con cada pregunta debía elegir una canción —propia o de otro artista— que representara un momento importante de su historia. El resultado terminó siendo una playlist de 15 temas que recorren su infancia, la primera dedicatoria que recibió, la llegada a Bogotá, los éxitos que marcaron su carrera, la música que la ha acompañado en los momentos difíciles, el legado que quiere dejarles a sus hijos y el presente de una artista que sigue encontrando nuevas formas de hablar de sus raíces.

Adriana Lucía y una canción que suena a casa

Cuando se le preguntó por la canción que mejor resumía su infancia, Adriana no dudó. Escogió ‘Tres Perlas’, de La Billo’s Caracas Boys, un tema que sonaba en las reuniones familiares mientras todos convertían cucharas y tenedores en instrumentos de percusión.

La escena no era casual. Creció en una familia de músicos y recuerda que fue Antonio López, su papá, quien les enseñó esa canción. Él mismo les contaba que también la cantaba cuando era niño y hasta se equivocaba en los coros. Para la artista, esa es la primera fotografía musical de su vida.

Años después llegaría el momento que cambiaría su destino. Mientras iba en un carro escuchó por la radio ‘A pedir su mano’, de Juan Luis Guerra. Ahí entendió que quería dedicarse a la música. Esa admiración se consolidó con ‘Ojalá que llueva café’, otra composición del dominicano que la hizo pensar que, si algún día escribía canciones, quería hacerlo con esa sensibilidad.

La primera canción que le dedicaron a Adriana Lucía

Aunque asegura que el amor llegó tarde a su vida, sí recuerda perfectamente cuál fue la primera canción que le dedicaron: ‘Me estoy enamorando’, de Jerry Rivera. Ese tema quedó asociado para siempre con ese capítulo sentimental.

Después vendría otra etapa decisiva: dejar Córdoba para perseguir su sueño artístico en Bogotá. Más que una canción, ese recuerdo tiene forma de cantante. Adriana contó que Alanis Morissette era la artista que más escuchaba por aquellos días, terminó convirtiéndose en la intérprete de la banda sonora de su llegada a la capital colombiana.

Las canciones que cambiaron su carrera

Cuando la conversación llegó a su propio repertorio, Adriana Lucía hizo una distinción: no siempre las canciones favoritas son las más exitosas. Aun así, hay varias que considera indispensables para entender su recorrido.

‘Enamórate como yo’, asegura, marcó un antes y un después en su carrera. A esa lista suma ‘Llegaste tú’ y ‘Quiero que te quedes’, dos composiciones que siguen ocupando un lugar especial en su catálogo.

También recordó ‘Festival en Guararé’‚ la versión que grabó junto a Alfredo Gutiérrez y que, además de darle una nominación al Latin Grammy, le permitió acercarse a nuevas generaciones. Confiesa que le emociona escuchar a niños que creen que esa canción nació de ella. Y, si de gustos personales se trata, menciona ‘Cedro’ como una de las composiciones que más aprecia.

Las canciones que la abrazan cuando todo pesa

Hay artistas que se convierten en refugio, y para Adriana Lucía ese nombre es Jorge Drexler.

Cuenta que sus canciones la han acompañado en diferentes momentos de la vida, incluso cuando el corazón se ha roto más de una vez. Entre todas menciona ‘Todo se transforma’, ‘Eco’ y ‘Fusión’, tres temas a los que siempre vuelve.

Su refugio musical también incluye ‘Prá Rua Me Levar’, de Ana Carolina junto a Seu Jorge, una canción que, según dice, siempre consigue levantarle el ánimo. Y, cuando se trata de atravesar las famosas “tusas”, aparece ‘Ella’, de Bebe, como otro de esos temas que nunca pierde vigencia.

Adriana Lucía: el legado y el regreso al origen

La última parada de esta playlist no habla del pasado, sino del futuro.

Adriana Lucía contó que en su casa sus hijos crecen escuchando música tradicional colombiana. Entre todas esas canciones hay una que ocupa un lugar especial: ‘Aguacero e’ mayo’. Escuchar a sus hijas cantarla, entender su letra y preguntarle por su significado le confirma que el amor por las raíces también puede heredarse.

Esa misma idea atraviesa ‘Pueblerina’, su lanzamiento más reciente. En esta nueva etapa artística mezcla la cumbia tradicional de flauta de millo con afrobeats para reivindicar el orgullo de haber nacido en un pueblo y recordar que el origen sigue siendo el lugar al que siempre vale la pena volver.

La playlist de Adriana Lucía

‘Tres Perlas’ — La Billo’s Caracas Boys ‘A pedir su mano’ — Juan Luis Guerra ‘Ojalá que llueva café’ — Juan Luis Guerra ‘Me estoy enamorando’ — Jerry Rivera ‘Enamórate como yo’ — Adriana Lucía ‘Llegaste tú’ — Adriana Lucía ‘Quiero que te quedes’ — Adriana Lucía ‘Festival en Guararé’ — Adriana Lucía ‘Cedro’ — Adriana Lucía ‘Todo se transforma’ — Jorge Drexler ‘Eco’ — Jorge Drexler ‘Fusión’ — Jorge Drexler ‘Prá Rua Me Levar’ — Ana Carolina y Seu Jorge ‘Ella’ — Bebe ‘Aguacero e’ mayo’ — Totó La Momposina Bonus Track: ‘Pueblerina — Adriana Lucía

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