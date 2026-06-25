17 años sin Michael Jackson: un legado entre la vigencia global y los cambios del pop

Este 25 de junio se cumplen 17 años de la muerte de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes en la historia de la música. Su fallecimiento en 2009 marcó el cierre de una carrera que redefinió el pop global, pero no el fin de su presencia en la industria: su catálogo continúa registrando millones de reproducciones mensuales y sigue siendo descubierto por nuevas generaciones en plataformas digitales.

Sin embargo, esa permanencia no se traduce automáticamente en centralidad cultural. Aunque su obra sigue circulando con fuerza, su lugar como referente activo dentro del pop contemporáneo está hoy atravesado por matices generacionales, industriales y de consumo.

Un catálogo que sigue vivo por estructura, gestión y reactivaciones

Para Alejandro Marín, director de la emisora ‘La X Más Música’, la vigencia de Michael Jackson no puede entenderse como un fenómeno espontáneo ni exclusivamente artístico. “Yo creo que esos elementos son las canciones. Y esas canciones están muy bien administradas por quienes han tenido la oportunidad de hacerlo, a pesar de todas las controversias”, explica, al señalar que el catálogo ha sido clave en su permanencia digital.

En su análisis, la reactivación reciente del interés por el artista no es casual. “La música de Jackson se niega a morir ante las cancelaciones, y la utilización de esas canciones en la película ‘Michael’ fue sumamente clave en el fortalecimiento de ese catálogo”, afirma, aludiendo a cómo nuevos productos audiovisuales impactan directamente el consumo de música de archivo.

Ese comportamiento se refleja en cifras globales: 'Thriller' (1982) sigue siendo el álbum más vendido de la historia, con más de 67 millones de copias, y el videoclip de la canción superó los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube en 2024, consolidándose como uno de los contenidos musicales más longevos en circulación digital.

La fórmula musical y audiovisual que sostiene la vigencia de Michael Jackson

Más allá de los números, Alejandro Marín sostiene que la permanencia del artista está anclada en la arquitectura musical y audiovisual de su obra. “El caso más claro es ‘Off the Wall’. Ni siquiera ‘Thriller’. ‘Off the Wall’ fue el primer ejercicio de Michael Jackson y Quincy Jones juntos”, señala.

Según el locutor y periodista, allí se produjo una combinación decisiva: “mezclar esa visión de jazz que traía Quincy con la visión de pop que tenía Michael en una fórmula de disco que transformó la música popular”. Esa base, sumada a la evolución tecnológica en discos posteriores como ‘Thriller’, 'Bad' y ‘Dangerous’, permitió que su sonido no quedara atrapado en una época específica.

Pero el elemento más determinante, según Marín, no es solo sonoro. “Son sus videos musicales los que han permitido cruzar esas barreras cronológicas y generacionales”, afirma. En su lectura, el videoclip funcionó como un dispositivo de permanencia cultural que extendió el alcance del artista más allá de su tiempo original de consumo.

¿Referente activo o estándar histórico del pop?

Pese a la persistencia de su catálogo en el ecosistema digital, Alejandro Marín introduce un matiz central sobre su posición actual en la industria. “No creo que Michael sea un referente tan activo; creo que ya hay otros referentes y son mucho más recientes”, sostiene, marcando una distinción entre consumo y referencia cultural.

En esa línea, Marín plantea un cambio estructural en los modelos de aspiración artística. “Las figuras nuevas no aspiran a ser Michael Jackson. Aspiran a ser Bad Bunny, Karol G o J Balvin”, afirma, subrayando que el eje de influencia del pop se ha desplazado hacia artistas contemporáneos con mayor cercanía generacional.

Aun así, Michael Jackson mantiene un estatus particular dentro de la historia de la música popular: el de estándar global, más que el de influencia activa. Su figura permanece como referencia estética y escénica, aunque no necesariamente como modelo dominante en la creación actual.

Fotografía por: getty

Alejandro Marín, incluso, advierte sobre la fragilidad de los legados culturales en el tiempo. “La música desaparece en la medida en que sus públicos desaparecen de la Tierra también”, señala, apuntando a la dependencia generacional de la permanencia artística.

En ese escenario, Michael Jackson continúa siendo uno de los artistas más escuchados del pop global. Su música mantiene una circulación constante en plataformas digitales, mientras su figura parece ocupar hoy un lugar más ligado a la historia del género que a la definición de sus referentes actuales.

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