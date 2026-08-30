Álex Tenas, de Jarabe de Palo, revela cómo Pau Donés sigue presente a seis años de su muerte

A pocos días de su regreso a Colombia para presentarse el 13 de septiembre en el Festival Cordillera 2026, Jarabe de Palo vuelve a encontrarse con un público que durante décadas hizo propias canciones como “La flaca”, “Bonito”, “El lado oscuro” y “Depende”.

En entrevista, Álex Tenas, cofundador y baterista de la banda, habló sobre lo que significa tocar nuevamente este repertorio en Bogotá, seis años después de la muerte de Pau Donés, la manera en que entienden su legado y cómo este permanece en el grupo.

“La música está por encima, incluso, de los creadores”

Según cuenta Tenas, regresar a los escenarios después de la muerte de Pau fue extraño, pero también significó comprobar que las canciones que construyeron juntos seguían teniendo vida propia. La decisión de continuar surgió después de un tiempo y a partir de una idea de Marc, hermano de Pau: si la música seguía viva, también podía seguir sonando.

“La música sigue viva y está por encima, incluso, de los creadores. Si nos recuerda, nos transporta, nos emociona y nos sigue emocionando, sigue estando vigente. Por supuesto, siempre desde el respeto. Somos la banda, no su banda. Entonces siempre habrá este respeto, esté quien esté”, explicó el músico.

Esa idea también responde a una de las preguntas más difíciles para cualquier grupo que pierde a una de sus figuras centrales: cómo continuar sin intentar reemplazarla. Para Álex Tenas, Jarabe de Palo no busca ocupar el lugar de Pau Donés, sino mantener vivo aquello que construyeron juntos.

Pau Donés murió el 9 de junio de 2020 a los 53 años a causa de un cáncer de colon. Fotografía por: Gustavo Torrijos

Lo que Pau quería para Jarabe de Palo

Aunque Pau era consciente de la gravedad de su enfermedad y acostumbraba a planificar las cosas, Tenas asegura que nunca tuvo con él una conversación específica sobre qué debía ocurrir con la agrupación después de su muerte.

Sí recuerda, sin embargo, que Pau tenía clara una cosa: su música continuaría y la banda seguiría tocando. Y había una condición que, según Tenas, sigue marcando la manera en que trabajan: hacerlo con respeto, pero también con exigencia.

“Él sabía que su legado musical seguiría y que seguiríamos tocando. También confiaba en que esto se haría desde el respeto y siempre la exigencia, no la caridad. Él era muy obsesivo con esto y ahí seguimos con esta obsesión”, contó.

Para Álex Tenas, además, no existe una diferencia clara entre lo que pertenece a Pau y lo que corresponde a los músicos que lo acompañaron durante años. La identidad de Jarabe de Palo nació precisamente de esa combinación. “Yo, como batería, siempre tengo esta sensación: tú compones y yo intento entender lo que me estás intentando transmitir y ayudar a que esto crezca lo máximo posible”, explicó.

El homenaje a Pau Donés junto a Pedro Capó

En el Festival Cordillera, Jarabe de Palo compartirá este homenaje con Pedro Capó, una elección que Tenas considera especialmente natural. Describe al puertorriqueño como “un ser rockero” y recuerda que él era fan de la banda y del rock en español antes de sumarse al espectáculo. La conexión entre ambos, asegura, terminó siendo inesperadamente especial.

“Hay como una magia entre él y nosotros, entre nosotros y él. Y al mismo tiempo él las canta a su manera. La fusión es desde el respeto increíble”, aseguró sobre el encuentro que podrán ver los asistentes.

Al hablar de Pau, finalmente, Álex Tenas no se queda únicamente con su historia como músico. Para él, una de las mayores enseñanzas de Donés fue su determinación para enfrentar la vida y su capacidad de encontrar un lado positivo, incluso en los momentos difíciles. Esa actitud, dice, permanece en la música y en el escenario.

“Seguir disfrutando de su música. Lo mejor de Pau y el legado son sus canciones y ahí está Pau y Pau seguirá estando. Y, sobre todo, llevarse su determinación para la vida, para lo positivo de la vida, no quedarnos siempre con la cara mala. Cualquier cosa mala es una oportunidad para ver un lado más positivo”, concluyó.

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