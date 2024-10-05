Ángela Aguilar fue ovacionada en Neiva y protagonizó una noche inolvidable con Pepe Aguilar

La Raspa Sampedrina 2026 reunió a miles de asistentes en el Arena LMP de Neiva durante la temporada del Festival del Bambuco y las Fiestas de San Pedro. El concierto, celebrado la noche del 26 de junio, tuvo como principales figuras a Pepe Aguilar y Ángela Aguilar, quienes encabezaron un cartel que combinó artistas de la música regional mexicana y la música popular colombiana.

Además de los integrantes de la dinastía Aguilar, el evento contó con las presentaciones de Pipe Bueno, Luis Alfonso, Luis Alfredo Jiménez, Andrés Franco, Ciro Quiñones y Juan Carlos Zarabanda, en una programación que se extendió durante varias horas y que reunió a algunos de los nombres más reconocidos del género popular en Colombia.

Así fue el concierto de la Raspa Sampedrina 2026

Uno de los primeros artistas en subir al escenario fue Pipe Bueno, quien hizo un recorrido por varias de las canciones que marcaron su carrera. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de su presentación llegó cuando rindió homenaje al fallecido Yeison Jiménez. El cantante interpretó Aventurero y dedicó unas palabras en memoria del artista, generando una sentida reacción entre los asistentes.

Posteriormente apareció Ángela Aguilar, una de las artistas más esperadas de la noche. La cantante mexicana ofreció un repertorio que incluyó clásicos de la música ranchera y canciones que hacen parte del legado musical de su familia. Desde su salida al escenario fue recibida entre aplausos y ovaciones por el público huilense, que acompañó cada una de sus interpretaciones.

Uno de los momentos centrales del espectáculo ocurrió cuando Pepe Aguilar se unió a su hija para interpretar Tu sangre en mi cuerpo, uno de los duetos más representativos de ambos artistas. Padre e hija compartieron escenario en una presentación que despertó la emoción de los asistentes y reafirmó el sello familiar que caracteriza sus conciertos.

Durante ese mismo segmento también se vivió uno de los gestos más aplaudidos de la noche. Ángela Aguilar y los músicos que la acompañaban se colocaron sombreros vueltiaos con los colores de la bandera de Colombia, un detalle que fue celebrado por el público y que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados entre los asistentes.

Otro detalle que llamó la atención entre los asistentes fue la presencia de Christian Nodal, quien acompañó durante parte del espectáculo a Ángela Aguilar y a Pepe Aguilar.

La recta final del concierto estuvo a cargo de Luis Alfonso, quien puso el sello colombiano al cierre de la jornada con varias de las canciones que lo han consolidado como uno de los principales exponentes de la música popular. Así concluyó una de las noches más concurridas de la programación sampedrina, que reunió en un mismo escenario a artistas de México y Colombia para celebrar una nueva edición de la Raspa Sampedrina.

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