Así fue el Concierto Náutico Balleneras en las Fiestas del Mar: Piso 21, Mr. Black y más

Desde tempranas horas de la tarde de este sábado 25 de julio, propios y turistas comenzaron a llegar al Camellón de la Bahía, uno de los lugares más emblemáticos de Santa Marta para ver el tradicional Desfile de Balleneras, que hace parte de los eventos más esperados de las Fiestas del Mar. Allí, las capitanas nacionales y distritales desfilaron a bordo de las embarcaciones, tuvieron contacto directo con el público y saludaron demostrando su espíritu festivo.

Este evento se ha convertido en una de las tradiciones más queridas de la Fiesta del Mar. Allí, las embarcaciones navegan por la bahía, cada una representando a diferentes instituciones, organizaciones y capitanías que participan. Es una muestra de la profunda conexión histórica que une a Santa Marta con el mar.

¿Por qué el Concierto Náutico Balleneras no se realizó en la tarima náutica?

Una vez finalizado el desfile, sobre las 5:00 p. m. se dio inicio al Concierto Náutico Balleneras. Sin embargo, en las últimas horas la producción tomó la decisión de no instalar la tarima náutica por motivos de seguridad y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades marítimas. En esta oportunidad, el escenario fue instalado en la Bahía y más de 300 turistas, habitantes y fanáticos pudieron observar desde las embarcaciones a los artistas que se presentaron, entre ellos, Piso 21, Sergio Vargas, Peter Manjarrés, Mr. Black, Samarian Flavor, Pillao Rodríguez, Lalo Ebratt y Haffit David.

El show resaltó la cultura, la música y la tradición marinera de la ciudad. Durante toda la bahía hubo pantallas gigantes para garantizar que quienes estuvieran en tierra también pudieran disfrutar del espectáculo, que también celebró los 501 años de Santa Marta y fortalecer su turismo.