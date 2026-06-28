Así se preparó el concierto de J Balvin y Grupo Firme en Neiva: “Duramos seis meses”

La noche de este domingo 28 de junio, el LMP Arena de Neiva será el escenario de La Combinación Perfecta 7, uno de los conciertos más esperados de la edición 64 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro. El evento reunirá en una misma tarima a J Balvin, Grupo Firme, Rikarena, Luis Alfonso, Rafa Pérez, Pipe Bueno, Ciro Quiñones y Camilo Méndez, en una jornada musical que se prolongará hasta la mañana del lunes.

Aunque para el público todo comenzará cuando se enciendan las luces del escenario, la preparación del espectáculo empezó mucho antes. De acuerdo con información entregada por Harrigsson González, productor y creador del evento, la organización de La Combinación Perfecta 7 tomó seis meses de planeación, durante los cuales se coordinaron aspectos logísticos, técnicos y operativos para hacer posible el concierto en la capital huilense.

Así se planeó La Combinación Perfecta 7 en Neiva

Aunque el cartel de artistas es el principal atractivo para el público, la organización asegura que el mayor reto comenzó varios meses antes del concierto. Según Harrigsson, reunir en un mismo escenario a J Balvin y Grupo Firme implicó cerca de seis meses de negociaciones y coordinación para concretar las agendas de ambos artistas y hacer posible su presentación en Neiva.

Una vez confirmada la participación de las dos figuras internacionales, inició una nueva etapa de trabajo enfocada en la producción técnica. Durante cerca de un mes y medio, los equipos de cada artista ajustaron cada detalle del espectáculo, desde el diseño del escenario hasta los requerimientos audiovisuales y los efectos especiales.

“Fue un trabajo de seis meses para llegar a un acuerdo. Y luego, cuando me dijeron que sí, vino mes y medio de trabajo con los productores técnicos, quienes empezaron a pedir cada detalle del montaje: ‘yo quiero tal pantalla’, ‘a mí no me gusta esto’, ‘yo quiero una tarima giratoria’, ‘la pantalla tiene que ser más grande’, ‘necesito unos parlantes alrededor’ o ‘quiero efectos especiales’; en fin...”, relató.

La producción también destinó una inversión superior a los 300 millones de pesos en pólvora y pirotecnia, uno de los componentes con los que busca diferenciar el espectáculo frente a un concierto convencional. Para Harrigsson González, la intención ha sido convertir cada momento de la jornada en una experiencia para los asistentes.

“Esto no es un concierto, es una experiencia. Todo dejó de ser un concierto para convertirse en una experiencia a 360 grados”, afirmó el productor, quien explicó que el escenario fue diseñado para reducir la distancia entre el público y los artistas. Además, indicó que desde cualquier punto de las graderías habrá una distancia máxima cercana a los 40 metros, lo que facilitará la visibilidad tanto de la tarima como de las pantallas instaladas para el evento.

Sumado al montaje del escenario, la organización diseñó espacios complementarios para atender a los miles de asistentes que permanecerán durante varias horas en el recinto. Entre ellos se encuentran zonas lounge ubicadas cerca de las baterías de baños, pensadas para hacer más cómoda la permanencia del público durante una jornada que se extenderá por más de 12 horas.

“Hoy, con mucho orgullo, puedo decirles que todo está pensado para el público. Ellos son lo más importante y somos nosotros, como organización, quienes nos tenemos que acomodar a ellos y a sus necesidades. Pensamos en cada detalle. Con decirte que hasta ir al baño es una experiencia”, agregó.

Otro de los desafíos más importantes, explicó Harrigsoon González, fue levantar una infraestructura de estas dimensiones en el LMP Arena. “Aparte de poder concretar las agendas de todos los artistas, lo más difícil es traer un escenario así al centro de Neiva. Construir un escenario de esta magnitud aquí es un reto muy grande”, aseguró.

El productor también atribuyó el resultado al trabajo conjunto de su equipo y de su familia, quienes, según dijo, han acompañado el proyecto desde sus primeras ediciones. “Es una planeación de mucha gente, de muchas personas que tengo en mi equipo de trabajo, que me ayudan. Mis hijos, mi familia, lo más hermoso que tengo, son parte de todo este sueño para nosotros”, concluyó.

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