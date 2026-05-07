Así será el homenaje mundial a Michael Jackson por su cumpleaños 68 este 29 de agosto

Un 29 de agosto, pero de 1958, nació en Gary (Indiana, Estados Unidos) uno de los artistas más influyentes de la historia de la música. Michael Jackson, conocido como el ‘Rey del Pop’, habría cumplido este sábado 68 años.

Aunque murió en 2009, su continúa vigente entre varias generaciones y cada año sus seguidores aprovechan la fecha para recordar su trayectoria con homenajes, publicaciones y reproducciones de sus canciones.

En esta ocasión, una iniciativa que circula entre comunidades de fanáticos propone convertir una de las canciones más emblemáticas de Michael Jackson en el punto de encuentro de seguidores alrededor del mundo.

Así conmemorarán los fanáticos de Michael Jackson su nacimiento

La propuesta consiste en reproducir ‘Man in the Mirror’ a las 7:33 p. m. y compartir el momento con otros seguidores a través de redes sociales. La hora elegida no es casual: distintas fuentes relacionadas con la biografía de Jackson sitúan su nacimiento el 29 de agosto de 1958 a las 7:33 p. m. en Gary.

El dato fue difundido durante años por su sobrino Taj Jackson, quien aseguró que la información provenía del certificado de nacimiento. Sin embargo, también existen registros y testimonios que han planteado otras horas, por lo que se trata de un dato familiarmente atribuido, no de una certeza documental completamente indiscutida.

La canción escogida para este homenaje tampoco es aleatoria. ‘Man in the Mirror’ forma parte del álbum ‘Bad’, publicado en 1987, y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la carrera de Michael Jackson. En 1988 llegó al primer puesto del Billboard Hot 100 durante dos semanas y se convirtió en el cuarto sencillo consecutivo de Jackson en alcanzar esa posición en Estados Unidos.

El tema, escrito por Siedah Garrett y Glen Ballard, gira alrededor de la reflexión personal y de la necesidad de empezar por uno mismo para generar un cambio. Ese mensaje también está presente en su videoclip oficial, que muestra imágenes relacionadas con conflictos sociales, pobreza, hambre, discriminación y otras problemáticas alrededor del mundo. La propia página oficial de Jackson describe el video como una obra ligada al mensaje de transformación de la canción.

Por eso, para los seguidores que participan en la convocatoria, reproducir ‘Man in the Mirror’ a la misma hora funciona como un gesto simbólico para recordar a Michael Jackson en la fecha de su nacimiento. La invitación es sencilla: poner la canción a las 7:33 p. m. de este 29 de agosto y, quienes quieran, compartir el momento en redes sociales para ampliar el alcance del homenaje.

En Colombia, el homenaje también será a las 7:33 p. m., pues el país comparte el mismo huso horario que Gary, Indiana.

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