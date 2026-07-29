Beéle, Elder Dayán, Gusi y Churo Díaz dieron Serenata a Santa Marta en las Fiestas del Mar

Desde mucho antes de que el sol se ocultara sobre la bahía, la Playa Los Cocos comenzó a llenarse de familias enteras, grupos de amigos, turistas y miles de samarios, quienes querían asegurar un buen lugar frente al escenario principal de las Fiestas del Mar y celebrar, con música, el cumpleaños número 501 de Santa Marta.

Horas antes del esperado concierto de la Serenata a Santa Marta, sobre ese mismo escenario se llevó a cabo la coronación de la Capitana Nacional del Mar 2026. Las aspirantes hicieron sus pasarelas y, finalmente, Zhyara Londoño, representante de Córdoba, fue elegida como la nueva soberana.

Así fue la Serenata a Santa Marta en las Fiestas del Mar 2026

Al llegar la noche, cada vez más personas se unían en la playa, ondeando banderas, tomando fotos y esperando la serenata que reuniría a algunos de los artistas más destacados del país. Gusi fue el encargado de abrir la serenata con un homenaje a Santa Marta y a Alfredo Gutiérrez. A las 9:00 de la noche, las luces se apagaron y Gusi apareció, listo para dar inicio a una velada que prometía ser inolvidable para todos los presentes.

Con los primeros acordes de Tengo tu amor, miles de voces lo acompañaron, seguidas de 24/7, mientras el cantante conectaba de inmediato con el público. “Qué felicidad enorme estar cantando esta noche en esta ciudad que me recibió a mí y a mi familia. Aquí me quedo. Gracias por el cariño que siempre me han dado. Esta es una noche especial para todos: 501 años de la bahía y de la Perla de América”, expresó emocionado. El artista continuó con temas como Te quiero tanto, Indira y A tu medida, antes de regalar uno de los momentos más emotivos de su presentación con un homenaje a Alfredo Gutiérrez.

Interpretando Yuquita, Gusi explicó el significado de esa canción. “Quise escribir una canción donde él pudiera darnos un regaño a las nuevas generaciones”, comentó. La fiesta continuó con Festival en Guararé, cerrando una presentación llena de nostalgia, alegría y vallenato moderno. Eran las 10:05 de la noche cuando Gusi se despidió del escenario.

Elder Dayán encendió la noche con vallenato

25 minutos después, a las 10:30 p. m., llegó el turno de Elder Dayán, quien hizo su entrada entre llamas y un gran montaje que desató la euforia del público. Con Amantes dio inicio a un espectáculo lleno de energía. Luego, siguieron éxitos como El picantico y Ponte chévere, una canción que hizo que el público comenzara a saltar al ritmo del vallenato. Durante su actuación, también interpretó A metros de mi vida. Después de casi una hora, su show culminó justo a la medianoche, dejando el escenario listo para el artista más esperado por los más jóvenes.

Beéle se reecontró con su público en Santa Marta

A las 12:40 de la madrugada, Beéle apareció en el escenario y la Playa Los Cocos estalló en gritos. El barranquillero comenzó con No tiene sentido, seguido de Frente al mar y Calor, en medio de un coro que parecía no tener fin. Visiblemente emocionado por regresar a la ciudad, el cantante se tomó un momento para hablar con los asistentes. “Estoy demasiado feliz de regresar a Colombia. Estoy feliz de estar contigo en tu cumpleaños, Santa Marta. Tenía rato que no cantaba en la Costa; de hecho, hacía años que no venía a una presentación en Santa Marta. Estoy tan agradecido de regresar a esta tierra, porque nunca olvidamos las primeras veces. Vivo para sentir eso. Hacer conciertos como este llena el corazón. La vida es una y quiero que esta noche sea especial. Hoy va a ser la mejor noche de la historia”, afirmó.

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Luego interpretó Loco: “Quiero cantar mi primera canción aquí, que se sienta como la primera vez”, antes de continuar con un repertorio que mantuvo al público completamente entregado. Más adelante, interpretó Morena, pero el momento más íntimo de la noche llegó cuando habló sobre el amor antes de cantar Hasta aquí llegué. "Siempre la vida nos enseña algo muy único, algo siempre nos conecta. Esta canción me hizo conectar de una forma con muchos de ustedes. Entendí que qué bacano cuando el amor es real y si no, uno tiene que aprender a decir: hasta aquí llegamos“, dijo.

Tras la presentación del reguetonero, la música vallenata volvió a brillar con la llegada de Churo Díaz, quien se encargó de cerrar la gran serenata a Santa Marta por sus 501 años. El artista vallenato subió al escenario para mantener viva la energía de una Playa Los Cocos que seguía llena de samarios y visitantes. El intérprete hizo que el público cantara en una despedida llena de folclor y la alegría del Caribe.