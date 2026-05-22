BTS hace tres lanzamientos en simultánea. ¿De qué se trata?

Este viernes 12 de junio BigHit Music, agencia de representación de BTS confirmó el lanzamiento del sencillo digital llamado “Come Over”. que corresponde al mismo tema que fue incluido anteriormente en la edición de lujo en vinilo del quinto álbum de estudio de la banda, Arirang, lanzado en marzo pasado.

La canción hace parte de las celebraciones del evento anual “BTS Festa” que conmemora un aniversario más del debut del grupo.

“Come Over” fue producido por Suga, mientras RM y J-Hope también están incluidos en los créditos.

Así es la nueva canción de BTS

La nueva canción combina tonadas de pop e himnos de estadio y cuenta con una instrumentación liderada por el sintetizador y los sonidos vocales de varias capas.

Según la agencia que representa el grupo, la letra hace alusión a una travesía de regreso a una persona significativa pese a los períodos de incertidumbre. También evidencia la relación del grupo con sus seguidores conocidos como los ARMY.

La canción fue interpretada, anteriormente en algunos conciertos de la actual gira “Arirang”, donde fue presentada a los espectadores .

BTS: vinilo y video

Con este anuncio también se da del de la publicación de una nueva edición en vinilo de Arirang, el “613 Limited Edition Picture Disc Vinyl” (Vinilo de disco ilustrado de la edición limitada 613). Este nuevo producto incluirá las canciones del álbum de estudio, así como dos cortes adicionales -“Voice Message: Love Song” y la versión en coreano de “Normal—.

“Voice Message: Love Song” contiene una grabación de la conversación entre los miembros sobre la pregunta: ¿Cuál es tu canción de amor?.

El último lanzamiento del viernes 12 fue el vídeo musical de “Merry Go Round”, otro tema de “Arirang”, de manera exclusiva en Spotify.

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