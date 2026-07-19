BTS renunció a competir en los Grammy 2027 ¿Por qué la banda de K-pop tomó esta decisión?

BTS sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar que no competirá en los premios Grammy del 2027. Aunque la agrupación surcoreana no rompió relaciones con la Academia de la Grabación ni confirmó que vaya a ausentarse de la ceremonia, sí tomó una decisión que marca un precedente: no presentará ninguna de sus canciones o álbumes para ser considerados en las próximas nominaciones.

El anuncio no tardó en generar reacciones entre fanáticos, artistas y expertos de la industria musical, pues se trata del grupo de K-pop más exitoso de la historia y uno de los nombres más influyentes del pop mundial. Además, la postura de los siete integrantes reavivó un debate que desde hace varios años acompaña a los Grammy sobre la manera en que reconocen a los artistas internacionales y las producciones que no provienen del mercado angloparlante.

¿Por qué la protesta de BTS contra los premios Grammy?

La decisión de la famosa ‘boyband’ está relacionada con una de las novedades anunciadas recientemente por la Academia de la Grabación para la edición de 2027: la creación de la categoría ‘Mejor Interpretación de Pop Asiático’, un reconocimiento que incluirá producciones de géneros como el K-pop, el J-pop y el C-pop.

Aunque la Academia presentó esta categoría como una forma de ampliar la representación de la música asiática dentro de los Grammy, BTS manifestó que no comparte ese enfoque. A través de un comunicado publicado por los siete integrantes, el grupo explicó que decidió no postular su música porque considera que las canciones deben ser evaluadas en igualdad de condiciones, sin que el idioma o la región de origen determinen el espacio en el que compiten.

“Esperamos que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de dividirse por región o idioma”, señalaron los artistas, dejando claro que su postura no responde a un rechazo hacia el reconocimiento del pop asiático, sino a la forma en que consideran que este debe integrarse dentro de los premios.

La decisión también abrió una discusión sobre el alcance de la nueva categoría. Varias de las canciones más exitosas de BTS en los últimos años, como 'Dynamite’ o 'Butter’, fueron interpretadas completamente en inglés, por lo que ni siquiera cumplirían con los criterios establecidos para competir en ese apartado, que exige un uso significativo de idiomas asiáticos.

No es la primera vez que la relación entre BTS y los Grammy genera controversia. En años anteriores, el grupo recibió varias nominaciones, convirtiéndose en el primer acto de K-pop en competir en categorías principales. Sin embargo, nunca consiguió una estatuilla competitiva, situación que durante mucho tiempo fue cuestionada por sus seguidores, quienes consideraban que la Academia reconocía el impacto comercial del grupo sin traducirlo en premios.

Por ahora, la Academia de la Grabación no ha emitido una respuesta oficial a la decisión tomada por la agrupación que integran Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jung Kook.

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