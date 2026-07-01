Calendario de conciertos en Colombia para el segundo semestre de 2026: fechas y programación

Colombia sigue afianzándose como uno de los destinos más destacados para las grandes giras internacionales en América Latina. En el segundo semestre de 2026, el país se llenará de energía con la llegada de artistas de renombre, tanto nacionales como internacionales, que se presentarán en escenarios de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena y otras ciudades. El calendario musical abarcará desde íconos del pop y el rock hasta representantes de la música urbana, el regional mexicano y festivales que ya son parte de la tradición cultural del país.

¿Quiénes son los artistas que darán conciertos en Colombia?

Julio

El mes de julio será uno de los más activos del año. Entre ellos sobresale el regreso de Ricardo Arjona, quien ofrecerá varias presentaciones en Bogotá como parte de su nueva gira internacional. El cantautor guatemalteco volverá al país después de varios años de ausencia con un espectáculo que recorrerá sus grandes clásicos y sus producciones más recientes.

8 de julio: The Mills, Movistar Arena, Bogotá.

10 de julio: Molan Los 2000, Movistar Arena, Bogotá.

11 y 12 de julio: Joropo Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

16 y 18 de julio: Rosalía, Movistar Arena, Bogotá.

18 de julio: Concierto de Conciertos, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

18 de julio: Oblivion’s Mighty Trash, Teatro Royal Center, Bogotá.

19 de julio: 44 Label Group, Chamorro City Hall, Bogotá.

24 de julio: Tropipop Festival, Movistar Arena, Bogotá.

24 de julio: Ricardo Arjona, Parque Estadio Sur, Medellín.

Julio 25: Día Nacional de la Música Popular. Charrito Negro, Johnny Rivera, Banda El Aventurero, John Alex Castaño, Movistar Arena, Bogotá.

30 y 31 de julio: Laura Pérez, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá.

Claptone & Friends, Sky Center, Medellín

31 de julio: Duelo De Titanes, Centro de Eventos La Macarena, Medellín

31 de julio: Rock & Pop (Vilma Palma E Vampiros, Los De Adentro, Sanalejo), Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá.

26, 30 y 31 de julio: Ricardo Arjona, Movistar Arena, Bogotá.

Ricardo Arjona. Fotografía por: Getty Images

Agosto

1 de agosto: Nicolás y los Fumadores, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá. También estará el evento Sírvalo Pues , en el Centro de Eventos La Macarena, Medellín y Galy Galiano, en el Club Los Lagos, en Neiva.

7 de agosto: Grupo Firme, Estadio Américo Montanini, Bucaramanga.

8 de agosto: Super Concierto Feria de las Flores, Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

8 de agosto: Grupo Firme, Estadio General Santander, Cúcuta; Paulo Londra, en el Movistar Arena, de Bogotá y Kraken Sinfónico, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá

13 de agosto: Álex Ubago, Teatro Royal Center, Bogotá.

14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto: Morat, Movistar Arena, Bogotá.

21 de agosto: Afro Salsa, Teatro Royal Center, Bogotá.

22 de agosto: Galy Galiano, Néctar Arena, Ibagué.

22 de agosto: Myke Towers, Coliseo Medplus, Bogotá y Ryan Castro, en el Estadio Pascual Guerrero

22 y 23 de agosto: Vallenato Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

27 de agosto: Maroon 5, Coliseo Medplus, Bogotá y Gustavo Santaolalla, Teatro Pablo Tobón Uribe, Medellín.

29 de agosto: Gustavo Santaolalla, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá; Gyal Festival, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá; Galy Galiano, Cenfer, Bucaramanga y Ryan Castro, Estadio José Américo Montanini, Bucaramanga.

30 de agosto: El show de Lara Campos, Movistar Arena, Bogotá.

Septiembre

3 y 4 de septiembre: Álvaro Díaz, Movistar Arena, Bogotá.

4 de septiembre: Jorge Drexler, City Hall El Rodeo, Medellín.

4 y 5 de septiembre: Arcangel, Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

5 de septiembre: Helloween, Movistar Arena, Bogotá.

5 de septiembre: Galy Galiano, Coliseo Las Malocas, Villavicencio; Cholo Valderrama, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá; Ozuna, en Bogotá, Merengue Fest, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá.

6 de septiembre: Jorge Drexler, Movistar Arena, Bogotá.

9 de septiembre: Stray Kids, Vive Claro, Bogotá.

10 de septiembre: WWE, Movistar Arena, Bogotá y John Summit, en el Chamorro City Hall, en Bogotá.

11 de septiembre: Lenny Tavarez y Justin Quiles, Movistar Arena, Bogotá y Caifanes, Arena Cañaveralejo, Cali.

12 de septiembre: Alberto Plaza y Juan Fernando Velasco, Centro de Eventos Autopista Norte, Bogotá.

12 y 13 de septiembre: Festival Cordillera, Parque Simón Bolívar, Bogotá; Jazz Al Parque, Parque El Country, Bogotá; Sara Landry, Coliseo Medplus, Bogotá y Jhon Alex Castaño, Movistar Arena, Bogotá.

16 de septiembre: Santiago Cruz, Teatro Panorama, Bogotá.

17 y 18 de septiembre: Santiago Cruz, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá.

17 de septiembre: Jorge Celedón, Movistar Arena, Bogotá y Caifanes, Plaza de Toros de Manizales, Manizales.

18 de septiembre: Tini, Movistar Arena, Bogotá y Carlos Vives, Néctar Arena, Ibagué.

19 de septiembre: Caifanes, Centro de Eventos La Macarena, Medellín y Jamiroquai, Coliseo Medplus, Bogotá.

20 de septiembre: Robbie Williams, Movistar Arena, Bogotá y Bogotá Metal Fest, Teatro Royal Center, Bogotá.

22 de septiembre: Santiago Cruz, Teatro Colón, Bogotá.

23 de septiembre: Laura y Brenda, (Patito feo) Movistar Arena, Bogotá.

24 de septiembre: 5 Seconds Of Summer, Movistar Arena, Bogotá.

25 de septiembre: Cosculluela, Teatro Royal Center, Bogotá.

25, 26 y 27 de septiembre: Carlos Vives, Movistar Arena, Bogotá.

26 de septiembre: Jorge Celedón, Centro de Eventos La Macarena, Medellín.

28 de septiembre: Lindsey Stirling, Movistar Arena, Bogotá.

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Octubre

1 de octubre: Show de la Reina del Flow, Movistar Arena, Bogotá.

2 de octubre: Romeo Santos y Prince Royce, Vive Claro, Bogotá y Blonde Redhead, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá.

2 y 3 de octubre: BTS, Estadio El Campín, Bogotá.

3 de octubre: Galy Galiano, Plaza Banderas, Cúcuta.

4 de octubre: Cuarteto De Nos, Movistar Arena, Bogotá.

7 de octubre: Raphael, Movistar Arena, Bogotá.

9 de octubre: Los PetitFellas, Movistar Arena, Bogotá.

10 y 11 de octubre: EDC, Estadio Atanasio Girardot, Medellín.

10, 11 y 12 de octubre: Rock Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

11 de octubre: Iron Maiden, Vive Claro, Bogotá.

15 de octubre: Plastilina Mosh, Movistar Arena, Bogotá.

16 de octubre: Aitana, Movistar Arena, Bogotá y Carlos Vives, Cenfer, Bucaramanga.

17 de octubre: Carlos Vives, Parque Estadio Sur, Medellín, Los Fabulosos Cadillacs, Estadio de Techo, Bogotá y Arelys Henao, Movistar Arena de Bogotá.

18 de octubre: Bad Gyal, Chamorro City Hall, Bogotá.

21 de octubre: David Bisbal, Movistar Arena, Bogotá.

22 de octubre: Humbe, Movistar Arena, Bogotá.

23 de octubre: Kris R, Movistar Arena, Bogotá.

24 de octubre: Hombres G, Movistar Arena, Bogotá y Fonseca, Estadio El Campin, Bogotá.

24 y 25 de octubre: Hip Hop Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

29 de octubre: Bunbury, Movistar Arena, Bogotá.

30 de octubre: Aterciopelados, Movistar Arena, Bogotá y Ricardo Montaner, Centro de Eventos La Macarena, Medellín.

31 de octubre: Bunbury, Arena Cañaveralejo, Cali y Ryan Castro, Estadio El Campin, Bogotá y Ritvales, Parque Norte, Medellín.

Noviembre

1 de noviembre: Ritvales, Parque Norte, Medellín y Dance Now, Movistar Arena, Bogotá.

2 de noviembre: Def Leppard, Movistar Arena, Bogotá.

5 de noviembre: Cypress Hill, Movistar Arena, Bogotá.

6 de noviembre: Carlos Vives, Expofuturo, Pereira.

7 de noviembre: Luis Alfonso, Coliseo Medplus, Bogotá.

7 de noviembre: Los Tigres del Norte, Estadio El Campin, Bogotá.

8 de noviembre: Todos Somos Ángeles, Movistar Arena, Bogotá y Opeth, Teatro Royal Center, Bogotá.

11 de noviembre: Ana Torroja, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá y Cris MJ, Movistar Arena, Bogotá.

14 de noviembre: Juanes, DaviArena, Medellín y Los Auténticos Caligaris, Movistar Arena, Bogotá.

15 de noviembre: El Kanka, Movistar Arena, Bogotá.

17 de noviembre: Gorillaz, Coliseo Medplus, Bogotá.

18 de noviembre: La Pestilencia, Coliseo Medplus, Bogotá.

20 de noviembre: Kris R, DaviArena, Medellín y Juanes, Movistar Arena, Bogotá.

21 de noviembre: Juntos De Nuevo (Vallenato), Estadio El Campin, Bogotá; Eros Ramazzotti, Movistar Arena, Bogotá y Carlos Vives, Arena Cañaveralejo, Cali.

22 de noviembre: Penyair, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá.

23 de noviembre: Hayley Williams, Movistar Arena, Bogotá.

28 de noviembre: Maná, Vive Claro, Bogotá; Elefante, Teatro Royal Center, Bogotá y Beéle, DaviArena, Medellín.

28 y 29 de noviembre: Salsa Al Parque, Parque Simón Bolívar, Bogotá.

Diciembre

2 de diciembre: The Strokes, Coliseo Medplus, Bogotá.

4 de diciembre: Martin Garrix, Movistar Arena, Bogotá y Ozuna, en Medellín.

4 y 5 de diciembre: Metal Millennium, Teatro Jorge Eliecer Gaitán, Bogotá.

5 de diciembre: TIMØ, Movistar Arena, Bogotá.

5 de diciembre: Martin Garrix, DaviArena, Medellín y Slayer, Vive Claro, Bogotá.

4, 5 y 6 de diciembre: Karol G, Estadio El Campin, Bogotá.

11 de diciembre: Camilo, Movistar Arena, Bogotá.

En los últimos años, el país ha logrado consolidar su lugar en el circuito internacional de espectáculos, impulsado por el auge de lugares como el Movistar Arena, el estadio El Campín y el Coliseo MedPlus.