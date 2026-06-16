Cantante Bonnie Tyler despierta del coma, pero sigue en estado crítico: “Muy grave”

Los seguidores de la cantante galesa Bonnie Tyler, cuyo nombre real es Gaynor Hopkins conocida mundialmente por sus éxitos de los ochenta ‘Total Eclipse of the Heart’, lanzado en 1983, e ‘It’s a Heartache’, recibieron una noticia esperanzadora este martes 16 de junio, pues su equipo anunció oficialmente que Tyler ha despertado después de más de un mes en coma inducido.

El estado médico de la cantante de 75 años, comenzó a vivir una crisis inesperada tras su ingreso al hospital tras requerir una cirugía de urgencia por una perforación intestinal grave. Este se complicó durante la operación y el proceso de recuperación, donde Tyler sufrió complejidades que incluyeron un paro cardíaco, lo que obligó a los médicos a mantenerla en coma inducido y conectada a un respirador artificial.

Bonnie Tyler necesitará tiempo para recuperarse

Aunque ahora su equipo destaca que “su condición está mejorando, es un proceso gradual”, advierte que la salud de la artista sigue en “estado muy grave” y permanece ingresada en la unidad de cuidados intensivos, UCI.

Los médicos que la atienden han manifestado confianza en que realizará una “recuperación total”, aunque confirmaron que no será breve sino que “tomará tiempo”.

Esta actualización representa el primer indicio significativo de recuperación después de semanas de incertidumbre.

Hay que recordar que como consecuencia de su delicado estado, Tyler, nacida en 1951, tuvo que cancelar todos sus conciertos programados para el verano 2026. Pero su equipo mantiene la esperanza de que pueda atender sus compromisos musicales programados para otoño, aunque esto depende directamente de su evolución en los próximos días.

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La noticia de su despertar ha generado una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales de fans que durante meses han mostrado su preocupación por la salud de la legendaria artista. Su familia sigue acompañándola en el hospital durante este proceso de recuperación.

Tyler es famosa mundialmente por su voz rasgada y ‘áspera’, que vale la pena señalar se acentuó luego de ser intervenida en una cirugía de nódulos vocales en la década del 70. Bonnie recibió el apelativo de “Primera Dama del Rock” por su particular tonada.