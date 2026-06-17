Carlos Vives y Silvestre Dangond sorprendieron con concierto antes del partido de Colombia

La fiebre del Mundial ya se siente con fuerza entre los colombianos en México. Horas antes del tan esperado debut de la Selección Colombia contra Uzbekistán, los colombianos Carlos Vives y Silvestre Dangond lideraron un concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

Así fue el concierto de Carlos Vives y Silvestre Dangond en México

Miles de aficionados se unieron para celebrar su amor por el fútbol y la música de su país. El evento, que tuvo lugar la noche del 16 de junio, se transformó en una auténtica fiesta tricolor. Los asistentes llegaron luciendo camisetas de la Selección Colombia, ondeando banderas y otros símbolos patrios, listos para disfrutar de una antesala inolvidable antes del gran estreno de la Tricolor en este evento mundial. El concierto reunió a dos de los artistas más emblemáticos de la música colombiana, quienes hicieron vibrar a los miles de seguidores presentes con sus canciones.

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“¡Buenas noches al mundo! Estamos en México todos los terrícolas, de todas nuestras Américas, Hispanoamérica, Iberoamérica, Europa está aquí. Veo las banderas, las camisetas que nunca faltan”, dijo Vives. Durante el show, el artista interpretó algunos de los éxitos más reconocidos de su carrera como Volví a nacer, La bicicleta, Canción bonita, Tuyo y nada más, Ella es mi fiesta, La hamaca grande y La gota fría. Junto al vallenatero también interpretó Matilde Lina, Jaime Molina y La cañaguatera. La presentación tuvo un toque especial con la participación de ChocQuibTown, quienes llevaron los sonidos del Pacífico colombiano a una celebración que realmente buscaba resaltar la rica diversidad cultural del país.

“Feliz de compartir el regreso de los más grandes del pacífico, mi gente de ChocQuibTown, no puedo estar más emocionado y poder hacerlo hoy, en este concierto. Cantar con mi hermano Silvestre también es una gran emoción, compartir toda la colombianidad con el mundo que se encuentra aquí en México disfrutando del Mundial. Los quiero”, dijo Vives en redes sociales horas antes del show.

La decisión de elegir Ciudad de México como el lugar para el concierto no fue simplemente al azar. La capital mexicana se ha transformado en uno de los principales destinos para los hinchas colombianos que han viajado para apoyar a su selección. Según los informes de prensa, miles de aficionados se reunieron en grandes concentraciones en sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, y luego se dirigieron al concierto para seguir con la celebración.