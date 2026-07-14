Cartel del Festival Cordillera 2026: artistas por días y fechas de compra de boletería

Los próximos 12 y 13 de septiembre se realizará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar el ya tradicional Festival Cordillera. En información reciente sus organizadores, Páramo Presenta, dieron a conocer el orden y los días en que los artistas se presentarán.

El festival se ha convertido en un referente que pone en escena los artistas más relevantes de la música en español durante dos días en la capital colombiana.

Según la información confirmada el sábado 12 de septiembre se presentará Andrés Calamaro, una de las voces más influyentes del rock en español.

Ese mismo día, estará el colombiano Beéle, y el jamaiquino Sean Paul. La agrupación salsera Grupo Niche, Cultura Profética, Fobia, Dread Mar I, Miguel Mateos, Ed Maverick, Virus, Poligamia, Ke Personajes, Lido Pimienta, Kapanga, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Nelda Piña y sus Tambores, se presentarán después.

El sábado la jornada culminará con las presentaciones de Paula Pera y el Fin de los Tiempos, Kei Linch y The Latin Brothers.

Ricky Martín, Andrés Cepeda, Vicente García y más el domingo 13

La agenda del domingo 13 de septiembre incluirá al puertorriqueño Ricky Martin. Así mismo, al grupo Caifanes, considerado una leyenda del rock en español de la región, y el colombiano Andrés Cepeda estarám en esta fecha.

De esta manera, Cepeda tendrá una doble participación, ya que el sábado también subirá a escena cuando se presente Poligamia.

Volviendo al domingo, el público también disfrutará del show de la puertorriqueña Kany García, Panteón Rococó, Bonka, Mägo de Oz, Tan Biónica, Draco Rosa y Vicente García.

El segundo día de festival también incluirá los espectáculos de Diamante Eléctrico, Jarabe de Palo feat. Pedro Capó (Homenaje a Pau Donés), Los Amigos Invisibles y los colombianos de Doctor Krápula.

El domingo concluirá con los shows de Dante Spinetta, Los de Adentro, Flor de Lava, Árbol de Ojos y Los Estrambóticos.

Preventa y boletería para Festival Cordillera 2026

Sobre la boletería, la organización confirmó que desde este martes 14 de julio comenzó la la preventa para clientes de los bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) y la billetera digital dale! para las entradas por día.

La venta para público general comenzará el jueves 16 de julio a las 11:00 a.m. Las entradas se pueden adquirir por Ticketmaster.co

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