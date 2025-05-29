Chayanne anunció cuatro conciertos en Colombia: conozca fechas, lugares, precios y más

Chayanne volverá a encontrarse con el público colombiano como parte de su gira ‘Bailemos otra vez Tour 2026’, un recorrido con el que también visitará otros países de América Latina. El cantante puertorriqueño anunció que ofrecerá cuatro conciertos en Colombia, ampliando así su paso por el país durante esta nueva etapa del tour, una de las más esperadas por sus seguidores.

El artista, reconocido por éxitos como ‘Torero’, ‘Dejaría todo’ y ‘Un siglo sin ti’, regresará a los escenarios colombianos tras año y medio de ausencia. Su más reciente visita al país ocurrió en mayo de 2025, cuando se presentó en el Festival Vallenato y ofreció un concierto con aforo agotado en el Coliseo MedPlus de Bogotá el 3 de mayo de ese año.

Fechas y lugares de los conciertos de Chayanne en Colombia

La gira llegará a Bogotá el 21 de noviembre, con un concierto en el Coliseo MedPlus. La preventa estará disponible el 3 y 4 de agosto exclusivamente para clientes del Banco Falabella, a través de TaquillaLive, mientras que la venta general comenzará el 5 de agosto a las 9:00 a. m. La primera etapa tendrá precios entre $188.000 y $843.000, y la segunda oscilará entre $211.000 y $936.000, una vez se agoten las entradas asignadas para la fase inicial.

En Barranquilla, Chayanne se presentará el 14 de noviembre en el Estadio Édgar Rentería. La venta oficial de boletería iniciará el 31 de julio y estará disponible exclusivamente a través de TaquillaLive.

La parada en Bucaramanga será el 12 de noviembre en el Estadio Américo Montanini. Las entradas saldrán a la venta el 31 de julio a las 11:00 a. m. por La Tiquetera. La primera etapa estará disponible hasta agotar existencias, con precios que irán desde $114.000 hasta $978.000.

Medellín recibirá a Chayanne el 19 de noviembre en el DaviArena. Sin embargo, para esta ciudad, antes del inicio de la venta de entradas, los interesados deberán realizar un registro previo en la plataforma Tu Boleta. Tras completar el formulario, los usuarios reciben un mensaje indicando que próximamente serán informados por correo electrónico sobre las etapas de venta.

“Mis amores, una sola noche no era suficiente. Nos vemos en noviembre”, escribió Chayanne en sus redes sociales al confirmar las nuevas fechas en Colombia, mensaje con el que celebró su regreso al país y despertó la expectativa entre sus seguidores.

Lista de canciones de Chayanne en ‘Bailemos otra vez Tour 2026’

‘Bailemos otra vez / Salomé / Boom Boom’

‘El centro de mi corazón’

‘Provócame’

‘Caprichosa’

‘Cuidarte el alma / Atado a tu amor’

‘La clave / Baila baila’

‘Y tú te vas’

‘Yo te amo / Volver a nacer / Tu pirata soy yo / Completamente enamorados’

‘Palo bonito / Este ritmo se baila así’

‘Fiesta en América’

‘Si nos quedara poco tiempo’

‘Te amo y punto’

‘Humanos a Marte’

‘Madre Tierra (Oye)’

‘Como tú y yo’

‘Un siglo sin ti’

‘Dejaría todo’

‘Tiempo de vals’

‘Bailando bachata’

‘Torero’

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