Chile suspende los conciertos de la banda de k-pop BTS por problemas técnicos en estadio

Los conciertos de BTS han generado gran expectativa alrededor del mundo. Los artistas, quienes regresaron a los escenarios tras cumplir con el servicio militar obligatorio, han reunido a millones de fanáticos en cada gira agotando las entradas en cuestión en minutos.

¿Por qué suspendieron los conciertos de BTS en Chile?

“La decisión responde exclusivamente a criterios técnicos y de continuidad asociados al estado actual del campo de juego y al impacto que generaría un montaje de escenario central tipo 360°”, explicó en un comunicado el Instituto Nacional del Deporte.

La institución, dependiente del Ministerio del Deporte, indicó que la cancha mantiene las condiciones necesarias para albergar partidos de fútbol, pero “actualmente presenta una menor capacidad de recuperación frente a intervenciones extraordinarias de gran escala”.

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La celebración de los conciertos, programados para los días 14, 16 y 17 de octubre y cuyas entradas se agotaron en pocos días, pondría en riesgo la celebración en el estadio de distintos eventos previamente ya programados, como un partido de la selección nacional de fútbol o la Teletón 2026, agregó el instituto.

La cancelación de los conciertos desató este jueves una masiva oleada de críticas en redes sociales y los seguidores de la banda de k-pop convocaron una marcha el domingo en la capital.

BTS en concierto EFE/EPA/YONHAP / POOL SOUTH KOREA OUT Fotografía por: YONHAP / POOL

El club de fans oficial de la banda pidió en un comunicado “al Estado y la productora DG Medios que asuman su responsabilidad frente a quienes ya invirtieron económica y emocionalmente en este concierto”.

“Instamos a DG Medios, al IND y al Ministerio del Deporte a trabajar de manera coordinada para encontrar una solución viable -ya sea en el Estadio Nacional con las garantías técnicas necesarias, o en un recinto alternativo que permita realizar los conciertos con la calidad que BTS y su fandom merecen”, agregaron

“Hay gente que va a viajar y que ya tiene alojamientos. Es algo que se tendría que haber visto mucho antes”, añadió por su parte a EFE Andrea, una joven que tiene entradas para uno de los conciertos de la banda, la más exitosa de la historia de Corea del Sur.

El vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo en declaraciones a los medios que los conciertos pueden “generar trastornos y daños en la misma cancha, que cuesta mucho recuperar”, pero aseguró que “se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional”.

“Es una situación que se está evaluando y se está conversando”, subrayó.

BTS, que no visita Chile desde 2017, fue el primer grupo en la historia en dar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y el primero, desde los británicos The Beatles, en colocar cuatro álbumes número uno en Estados Unidos en dos años.