“Colombia, Medellín te quiere”, concierto por afectados del terremoto: artistas, lugar y día

Tras el trágico terremoto del 10 de agosto, que azotó al país y ha dejado 265 muertos (según balance del 12 de agosto) y miles de damnificados, la farándula colombiana se ha unido para realizar un concierto que busca recaudar recursos y ayudar a las familias afectadas por la tragedia.

La iniciativa se denomina “Colombia, Medellín te quiere” y varios artistas ya han confirmado su presencia.

Luis Alfonso, Jhonny Rivera y una veintena de artistas donan su talento

De momento la nómina incluye a cantantes como Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Trapical Minds, Andy Rivera, Juan Duque, Pasabordo, Miguel Bueno, Juliana, Hebert Vargas, Hernán Gómez, Hamilton, Llane, Felipe Peláez, Miguel Bueno, Lorduy, Ciro Quiñonez, Daniel Calderón y Los Gigantes, Dareska, Joaquín Guiller, Soley Enzo, Jhonny Rivera, Osmar Pérez, Carabin3, y Emyl Rusev, entre otros. También estarán presentes influenciadores como Westcol, Chanty, Pelicanger y Leandro.

El evento se realizará este sábado 15 de agosto en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín. Las puertas estarán abiertas desde las 11:00 a. m., mientras que la programación artística comenzará al mediodía (12:00 m.). Dado que el concierto tiene como propósito recaudar dinero para las familias damnificadas por el sismo, también contará con un centro de acopio, donde se recibirán donaciones desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Debido a que el concierto busca recaudar fondos, la entrada será paga. La organización habilitó tres localidades con precios diferenciados que funcionarán como donación. La primera zona es “Medellín te quiere”, con un valor de $140.000; le sigue “Colombia se levanta”, con un costo de $90.000; y, finalmente, la zona más económica, “Somos solidarios”, con un precio de $60.000 por boleta.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Presentes.co, que organiza el evento junto con Luis Alfonso, Persival y la Alcaldía de Medellín.

El concierto se suma a las iniciativas solidarias que han surgido en todo el país tras el terremoto, incluyendo campañas de donación de bancos de alimentos, puntos de acopio en principales ciudades y mensajes de apoyo de celebridades nacionales e internacionales como Shakira, James Rodríguez y Thalía.

La participación de los artistas será completamente gratuita, como parte de la estrategia para que los recursos aportados por los asistentes puedan ser dirigidos íntegramente a las víctimas de la emergencia.

Aquí más noticias que son tendencia