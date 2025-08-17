Concierto de Grupo Firme en Tunja: fecha, boletas, precios y lugar

El cumpleaños número 487 de Tunja, capital de Boyacá, se celebrará con una nutrida agenda cultural, según anunciaron las autoridades departamentales este lunes 22 de junio en un evento para medios en el que el gobernador, Carlos Andrés Maya Rodríguez indicó que la celebración se constituirá además en una oportunidad para dinamizar la economía regional y fortalecer el turismo, los servicios y por supuesto, el comercio de la zona.

Será el 6 de agosto cuando la capital del Boyacá celebre un año más, pero en esta oportunidad la ciudad lo hará, por primera vez, con un evento de corte internacional y artístico: un concierto del Grupo Firme, de México.

La alcaldesa encargada de Tunja, María Paula Jiménez, indicó que el concierto que se realizará busca proyectar y posicionar la ciudad como un destino turístico d primer nivel.

Por su parte, el empresario Javier Riaño, quien encabeza la organización del concierto, también se pronunció. “Tunja demostró tener las condiciones necesarias para un evento de esta magnitud. Es una ciudad con vocación cultural y con un público que responde a este tipo de espectáculos”, dijo Riaño.

El concierto se realizará en el estadio la Independencia el Jueves 6 de agosto, a las 8 p.m. Las puertas abrirán ese día a las 3:30 p.m.,y se espera un aforo cercano a las 30.000 personas y dispondrá de varias localidades.

Precios de la boletería para el Grupo Firme en Tunja

Sobre los precios de la boletería se confirmó que el palco ‘Beneficio de duda’, tendrán un valor de $1.062.000; el ‘Ya supérame’ costará $849.600. El ‘Alégale al umpire’, valdrá $637.200 mientras que ‘Qué onda perdida’ costará $531.000.

Las boletas para la zona Oriental Baja Sur tendrán un valor de $584.100 y las de Oriental Baja Norte serán a $531.000. Para Occidental también costará cada una $531.000.

Las entradas están disponibles desde este martes 23 de junio en la plataforma TuBoleta hasta el sábado 27 de junio a las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.

También trascendió que este espectáculo podrá ser disfrutado por poblaciones de bajos recursos ya que la organización piensa habilitar espacios gratuitos o subsidiados.

Dentro de la agenda planeada, se desarrollarán múltiples actividades culturales, y artísticas en el centro histórico que buscar además de celebrar, resaltar la riqueza histórica de la ciudad.

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