Concierto gratis de Luis Alfonso en Bogotá: cuándo, dónde y cómo asistir

Sin duda alguna uno de los cantantes más representativos de la música popular colombiana es Luis Alfonso. El artista, nacido en Popayán el 8 de noviembre de 1993, a quien sus seguidores conocen como ‘El Señorazo’, reveló este jueves 10 de julio varias novedades sobre su música.

Dentro de ellas, llamó poderosamente la atención su decisión de hacer un concierto gratuito en uno de los sectores más populosos de la capital.

Concierto gratis de Luis Alfonso será en el centro de Bogotá

El intérprete de ‘Contentoso’ indicó que el próximo 23 de julio dará un espectáculo en la céntrica Plaza de la Mariposa. Allí interpretará por primera vez para el público los temas que hacen parte de su nueva producción discográfica a la que ha denominado 'Lindo Lindo’.

De esta manera el paisa se une a la tendencia de varios artistas de estrenar sus más recientes creaciones en shows para su público. Así lo hizo por ejemplo Maluma, quien dio un concierto de estas mismas características en el centro de Medellín.

Volviendo al concierto gratuito de Luis Alfonso, también trascendió que el lugar permitirá un aforo cercano a las 4.000 personas. El artista indicó en el anuncio, que fue lanzado en un evento a la prensa y posteriormente ratificado en sus redes sociales, que es una manera de reencontrarse con sus orígenes.

“Quiero hacer algo muy especial con este nuevo álbum Lindo Lindo. Voy a celebrarlo con ustedes, en la calle, donde este loco empezó a luchar por sus sueños”, escribió el caldense en la publicación.

“Nos vemos en la Plaza de la Mariposa este 23 de julio en Bogotá desde las 11 a.m., para cantar juntos los temas del nuevo álbum, completamente gratuito para todos los que quieran vivir un momento bien Lindo lindo”, agregó refiriéndose a su más reciente trabajo.

¿Dónde queda La Plaza La Mariposa?

De momento no se han confirmado si habrá un registro previo para ingresar al concierto o más detalles para los interesados.

La Plaza La Mariposa está ubicada en la localidad de Santa Fe, más exactamente en el sector de San Victorino de la capital, en la Avenida Jiménez entre carreras 11 y 12. La estación de Transmilenio más cercana a la mencionada plazoleta es la de San Victorino.

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