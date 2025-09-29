Concierto gratuito de Luis Alfonso en Bogotá: horarios, cómo entrar, recomendaciones y más

El cantante de música popular Luis Alfonso ofrecerá este jueves 23 de julio un concierto gratuito en la Plaza La Mariposa, en el centro de Bogotá. El evento, que reunirá a miles de asistentes, contará con ingreso controlado y una serie de recomendaciones para facilitar el acceso y la movilidad de quienes planean disfrutar de la presentación.

Debido a la expectativa que ha generado el espectáculo, los organizadores informaron que el aforo será limitado, por lo que aconsejan llegar con suficiente anticipación. Además, el acceso al recinto dependerá de la disponibilidad de manillas que se entregarán a los primeros asistentes.

Todo lo que debe saber sobre el concierto gratuito de Luis Alfonso en Bogotá

La programación del evento comenzará a las 11:00 a. m. con la apertura de la Plaza La Mariposa. Por su parte, Luis Alfonso tiene previsto subir al escenario a la 1:30 p. m., mientras que la jornada finalizaría sobre las 3:00 p. m.

El lugar tendrá capacidad para 4.000 personas, por lo que el ingreso estará sujeto al aforo permitido. Según la organización, quienes alcancen una de las manillas podrán ingresar al concierto, mientras que se espera que entre 8.000 y 9.000 personas permanezcan en los alrededores siguiendo la presentación.

Entre las principales recomendaciones para los asistentes está llegar con tiempo suficiente, vestir ropa cómoda, mantenerse hidratados y evitar portar objetos de valor para facilitar el ingreso y reducir cualquier inconveniente durante la jornada.

Aunque Luis Alfonso confirmó que el concierto contará con artistas invitados, decidió mantener en reserva sus nombres para que sean una sorpresa durante el evento.

Fotografía por: Gustavo Torrijos

Quienes se desplacen en transporte público podrán utilizar el sistema TransMilenio y las rutas zonales del SITP que operan en el centro de la ciudad.

Las estaciones de TransMilenio más cercanas son San Victorino, Av. Jiménez y Temporal Av. Jiménez, mientras que varias rutas del SITP prestan servicio por corredores como la calle 19, la carrera Décima y la carrera Cuarta.

Hasta el momento no se han anunciado cierres viales oficiales relacionados con el concierto. Sin embargo, debido a la alta asistencia que se prevé en el sector de San Victorino, se recomienda privilegiar el transporte público y prever tiempos adicionales de desplazamiento, especialmente durante las horas previas al inicio del espectáculo.

Con estas medidas, los organizadores buscan garantizar el desarrollo del evento y facilitar el ingreso de los miles de seguidores que esperan acompañar a Luis Alfonso en esta presentación gratuita en el corazón de Bogotá.

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