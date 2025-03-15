Conciertos de Álvaro Díaz en Bogotá: horarios, lista de canciones y recomendaciones

Álvaro Díaz llega a Bogotá con su ‘OMAKASE Tour’, una gira que tendrá dos presentaciones en el Movistar Arena este jueves 3 y viernes 4 de septiembre. El puertorriqueño presentará el espectáculo inspirado en su álbum homónimo.

‘Alvarito’ es una de las figuras de la nueva escena urbana latinoamericana y cuenta con canciones como ‘Problemón’, ‘Llori Pari’ (junto a Feid), ‘No podemos ser amigos’, ‘Reina pepiada’ y ‘PARANORMAL’. Además, el álbum ‘Sayonara’ superó los 310 millones de reproducciones globales y suma cuatro nominaciones al Latin Grammy.

¿A qué hora inicia y a qué hora termina el concierto de Álvaro Díaz?

Para ambas presentaciones, la organización informó que las puertas del Movistar Arena abrirán a las 6:00 p. m. Melodie, cantautora puertorriqueña de ascendencia chilena que acompaña esta etapa de la gira, está programada para presentarse a las 8:00 p. m. Su propuesta combina sonidos urbanos y alternativos, con una estética marcada por lo electrónico y lo melancólico.

Álvaro Díaz subirá al escenario a las 9:00 p. m.. El espectáculo tiene una duración estimada de más de dos horas, por lo que el concierto podría terminar cerca de las 11:00 p. m. o después. Sin embargo, la hora de finalización puede variar según el desarrollo del show.

Setlist de los conciertos de Álvaro Díaz en Bogotá

‘El Nene’ ha variado su repertorio en las distintas presentaciones del OMAKASE Tour. Sin embargo, su más reciente show incluyó canciones como ’1000CANCIONES’, ‘FATAL FANTASSY’, ‘BYAK’, ‘Problemón’, ‘LENTITO’, ‘YOKO’ y ‘PARANOIA’, entre otros de sus temas más conocidos.

Breakfast Live, productora responsable de la organización del concierto en Bogotá, también publicó una playlist en Spotify con otras canciones que podrían formar parte del repertorio. Allí aparecen temas como ‘PLN’, ‘MAMÍN BUU’, ‘KAWA’, ‘QUIZÁS SI QUIZÁS NO’ y ‘GOLDEN GUN’. Por esto, además del repertorio de referencia, estas canciones también podrían sonar durante las presentaciones en Bogotá.

Esta sería la lista de canciones que interpretaría Álvaro Díaz en Bogotá:

‘PLN’

‘LENTITO’

‘Problemón’

‘PARANOIA.’

‘1000CANCIONES’

‘FATAL FANTASSY’

‘BYAK’

‘YOKO’

‘QUIZÁS SI QUIZÁS NO’

‘GOLDEN GUN’

‘MAJIN BUU’

‘KAWA’

‘SICHEF.’

‘MDF.’

‘SELEDA.’

‘BIMEL.’

‘PIENSO EN TI.’

‘PERDISTE EL EMMY.’

‘TREINEL.’

‘EN LA MISMA CIUDAD’

‘KILO.’

‘LAULTIMACENA.’

‘OVELNAT.’

‘NO PODEMOS SER AMIGOS.’

‘INAROW62.’

Recomendaciones para asistir a los conciertos de Álvaro Díaz en Bogotá

El ingreso está permitido desde los 8 años. Los menores deben entrar y permanecer acompañados por un adulto responsable, quien debe tener una boleta para la misma localidad. El Movistar Arena está ubicado en la Diagonal 61C #26-36.

El parqueadero del Movistar Arena no estará disponible, por lo que se recomienda contemplar otras alternativas de transporte. La taquilla estará habilitada de 10:00 a. m. a 11:00 p. m. el día del evento.

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