Conciertos de Rosalía en Bogotá: horarios, posible ‘setlist’ y otras recomendaciones

La espera terminó para los seguidores de Rosalía en Colombia. Este jueves 16 de julio, la cantante española dará el primero de los dos conciertos que tiene programados en Bogotá como parte de su gira mundial ‘LUX Tour’.

La segunda presentación será el próximo sábado 18 de julio y, en ambos casos, el escenario será el Movistar Arena, donde miles de fanáticos se reunirán para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del año.

Rosalía llegó a Bogotá el pasado 15 de julio y confirmó su arribo a través de una historia en Instagram, en la que compartió una imagen de la bandera de Colombia acompañada del mensaje: “Marica, ya estoy aquí ¡Y mañana show!”. La publicación desató la emoción entre sus seguidores, que agotaron las entradas para las dos fechas en la capital.

Horarios de los conciertos de Rosalía en Bogotá ¿A qué hora se terminan?

A diferencia de otros espectáculos de gran formato, el ‘LUX Tour’ no cuenta con artistas invitados para abrir la noche. Para ambos días la apertura de puertas del Movistar Arena está prevista para las 7:00 p. m., mientras que el inicio del concierto está programado para las 9:00 p. m.

De acuerdo con los horarios que ha manejado la artista durante esta gira, el espectáculo suele extenderse entre por casi dos horas. Así que, de mantenerse ese mismo formato en Bogotá, los conciertos de Rosalía finalizarían alrededor de las 11:00 p. m., aproximadamente.

Posible setlist del concierto de Rosalía

Aunque la cantante no ha confirmado el repertorio para sus presentaciones en Bogotá, los conciertos anteriores del ‘LUX’ Tour permiten anticipar un espectáculo dividido en cuatro actos, en el que combina las canciones de su más reciente álbum con varios de los éxitos que han marcado su carrera.

La puesta en escena de Rosalía para esta gira también ha llamado la atención por sus coreografías, cambios de vestuario y una narrativa visual que acompaña cada bloque del show.

Acto I

Overture

‘Sexo, violencia y llantas’

‘Reliquia’

‘Porcelana’

‘Divinize’

‘Mio Cristo piange diamanti’

Acto II

‘Berghain’

‘SAOKO’

‘LA FAMA’

‘LA COMBI VERSACE’

‘De madrugá’

Acto III

‘El redentor’

‘Can’t Take My Eyes Off You’

‘Confesionario’

‘La perla’

‘Sauvignon blanc’

‘La yugular’

Acto IV

‘Dios es un stalker’

‘La rumba del perdón’

‘CUUUUuuuuuute’

‘BIZCOCHITO’

‘DESPECHÁ’

‘Focu’ranni’

‘Magnolias’

Este repertorio corresponde al que Rosalía ha interpretado en otras fechas del ‘LUX Tour’, por lo que podría presentar modificaciones durante sus conciertos en Bogotá.

Otras recomendaciones para los conciertos de Rosalía en Bogotá

La organización del evento recomienda utilizar medios de transporte masivo para llegar al Movistar Arena y presentarse con suficiente anticipación, ya que el ingreso incluirá requisas de seguridad. Además, invita a los asistentes a asistir en grupo, estar atentos a sus pertenencias y mantener un ambiente de respeto, recordando que no se tolerarán actos de discriminación ni de violencia durante las dos jornadas del ‘LUX Tour’.

También es importante tener en cuenta que no estará permitido el ingreso con maletas de gran tamaño, mascotas, alimentos o bebidas, equipos profesionales de fotografía o grabación, drones, tabletas, palos para selfis, bengalas, punteros láser, armas, objetos cortopunzantes, elementos de vidrio, pancartas, banderas o artículos promocionales.

Los conciertos de Rosalía en Bogotá están habilitados para mayores de 12 años y los menores de edad deberán ingresar acompañados por un adulto responsable, ambos con boleta válida.

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