Del escenario a la pantalla: Las leyendas del rock que también brillaron en el cine

El 13 de julio se rinde un homenaje al histórico concierto benéfico Live Aid que se llevó a cabo en esta fecha en 1985 y fue organizado por el músico Bob Geldof. El británico reunió a algunos de los artistas más influyentes del género con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna que azotaba a Somalia y Etiopía. El evento, que se llevó a cabo de manera simultánea en el Wembley Stadium de Londres y el John F. Kennedy Stadium en Filadelfia, contó con la presencia de bandas de Europa y Estados Unidos como Queen, U2, The Beach Boys, Dire Straits, Reo Speedwagon, Black Sabbath, Led Zeppelin, Judas Priest y artistas como Mick Jagger, David Bowie, Elton John y Paul McCartney.

El concierto fue transmitido por radio y televisión a nivel mundial, logrando una audiencia de mil millones de personas aproximadamente, en más de 150 países. Mientras mostraban la hambruna en esos países africanos, se transmitían las actuaciones en vivo y las entrevistas a los diferentes artistas, quienes animaban al público, televidentes y oyentes a hacer las respectivas donaciones.

Por eso, esta fecha se convirtió en un símbolo para celebrar el legado del rock, un género que también ha tenido una conexión muy especial con el cine. Algunos de los artistas más destacados también hicieron su aparición en la gran pantalla, donde le dieron vida a personajes de ficción y participaron en películas biográficas.

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Mick Jagger

En 1970, el icónico líder de The Rolling Stones, protagonizó la película “Performance”, donde interpretó a un enigmático músico de rock. Más tarde, participó en producciones como “Freejack”, “The Man from Elysian Fields”, “Mayor of the Sunset Strip”, “Stones in Exile” y “Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones”, dejando en evidencia su talento actoral. Además, también se ha desempeñado como productor de “Running Out of Luck”, “Enigma”, “Being Mick”, “The Women”, “Get on Up”, “Mr. Dynamite: The Rise of James Brown” y “Vinyl”.

Banda británica de Rock en cabeza de su vocalista Mick Jagger durante su concierto en la ciudad de Bogotá Fotografía por: Gustavo Torrijos

Tina Turner

Anna Mae Bullock, como es su nombre de pila, conocida como la Reina del Rock & Roll y cuya carrera artística abarcó más de cinco décadas, también dejó su huella en Hollywood. A mediados de los 70, la compositora y bailarina participó en una adaptación a la pantalla basada en la ópera rock de “The Who”. Sin embargo, el papel por el que se destacó en el cine fue la tía Entity en “Mad Max: más allá de la cúpula del trueno”. Su última presencia en el cine fue con el personaje de la alcaldesa de Los Ángeles en el rodaje de “Jack Slater III”.

Lenny Kravitz

En marzo del 2012, el cantante y compositor neoyorquino le dio vida a Cinna, el estilista de Katniss Everdeen, en “Los juegos del hambre”. Aunque este ha sido su papel más significativo, también ha hecho parte de otros proyectos como “Precious”, película basada en la novela “Push de Sapphire”. Allí interpretó al enfermero John McFadden. También en el 2013 actuó en la película “El mayordomo”, dirigida por Lee Daniel, donde interpretó a James Lolloway. En ese filme compartió créditos con Oprah Winfrey, Alan Rickman y Robin Williams.

Elvis Presley

El artista no solo triunfó en el escenario, también lo hizo en la pantalla grande. Algunos fanáticos consideraron que sus mejores películas fueron las primeras. Entre las décadas de 1950 y 1960 el “Rey del Rock and Roll” protagonizó más de una treintena de películas, entre ellas “Jailhouse Rock”, “Blue Hawaii” y “Viva Las Vegas”. Fue uno de los actores mejor pagos de su época. Aunque las producciones en las que participó solían ser éxitos de taquilla, Presley nunca gozó del reconocimiento unánime de la crítica como actor. Walter Matthau, quien protagonizó “Melodía siniestra” junto a Elvis, se refirió a él como “un actor instintivo. Bastante brillante... Era muy inteligente... No era un pendejo. Era muy elegante, tranquilo, refinado y sofisticado”.

David Bowie

El legendario cantante y compositor de rock fue conocido mundialmente como el “Camaleón del Rock”; no solo se destacó en la música durante más de cinco décadas, donde exploró otros géneros como el glam rock, el pop, el soul y la electrónica, sino que también debutó como actor principal en varias películas. Su interpretación de Jareth, el Rey de los Goblins, en “Labyrinth”, fue una de las más destacas de su carrera. Además, participó en “El hombre que vino de las estrellas”, “Just a Gigolo”, “Zoolander” y “La última tentación de Cristo”.

Jon Bon Jovi

El intérprete de éxitos como “Livin’ on a Prayer” y “You Give Love a Bad Name” demostró su versatilidad al incursionar en la industria del cine donde ha realizado papeles secundarios y protagónicos. En el 2002 participó en “Vampiros: los muertos”, dirigida por John Carpenter. En esa cinta interpretó a Derek Bliss, un cazador de vampiros de Texas. También hizo parte de la película “Mujeres bajo la Luna”, donde hizo una aparición especial con un personaje llamado Eddie. Asimismo, estuvo en “La batalla del Atlántico (U-571)”. En esta película fue miembro de la tripulación de un submarino estadounidense que tenía la misión de capturar una máquina de codificación alemana. Jon Bon Jovi también interpretó al profesor Rich Walker en “Cry Wolf”, también conocida como “La próxima víctima”.

Ozzy Osbourne

El artista británico que falleció hace casi un año y uno de los precursores del heavy metal, también tuvo una faceta como actor del séptimo arte. Participó en películas como “Trick or Treat”, “We Need to Do Something” y “Lemmy”. Además, también conquistó la televisión con el reality “The Osbournes”, que mostraba la cotidianidad de su familia.