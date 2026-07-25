Día Nacional de la Música Popular: fecha, artistas y todo sobre el concierto en Bogotá

La música popular colombiana ya tiene su propio día para celebrar su legado. Tras una convocatoria en la que participaron muchos seguidores del género, se eligió el 25 de julio como el Día Nacional de la Música Popular. Esta iniciativa busca resaltar la importancia de este estilo musical en la cultura del país y rendir homenaje a los artistas que han compartido sus canciones a lo largo de varias generaciones.

¿Cuándo y dónde se celebra el Día Nacional de la Música Popular?

La cita es este sábado 25 de julio de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. Este espacio recibirá a miles de fanáticos del género, quienes disfrutarán de un día lleno de clásicos, nuevas voces y emotivos homenajes. Esta fecha fue seleccionada para resaltar el profundo impacto cultural que la música popular ha tenido en Colombia y su evolución a lo largo de los años.

La creación de esta fecha busca establecer un espacio anual para exaltar una expresión musical que ha estado presente en la vida de millones de colombianos. Con canciones que han acompañado historias de amor, desamor, reuniones familiares y celebraciones, la música popular se ha convertido en un símbolo de identidad nacional. Este evento tiene como objetivo reconocer su influencia y reunir a algunos de sus más grandes exponentes en un mismo escenario.

¿Qué artistas estarán en el Día nacional de la música popular?

El concierto será liderado por Luis Alberto Posada, quien sigue celebrando sus 50 años en el mundo de la música, consolidándose como una de las voces más influyentes de la música popular colombiana. A su lado, se presentarán artistas destacados del género como Jhonny Rivera, Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, Andariego y otros invitados especiales, quienes interpretarán algunos de los grandes éxitos que han resonado a lo largo de varias generaciones. El show ofrecerá una mezcla de diferentes estilos de música popular, abarcando desde los clásicos del despecho hasta las propuestas más modernas.

La programación incluirá momentos únicos que irán más allá de las actuaciones musicales, como la celebración del cumpleaños de Yeison Jiménez a la medianoche y un homenaje a Darío Gómez, cuyo legado sigue siendo fundamental en la historia del género.

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Para seguir honrando este género musical llegará a Medellín otra apuesta durante la Feria de las Flores. Se trata de Sírvalo Pues de Feria, un espectáculo que reunirá a los grandes de la música popular y el vallenato. Uno de los momentos más esperados será el regreso de Hebert Vargas a la capital antioqueña, donde se presentará junto a Luis Alberto Posada en un mano a mano. El cartel también contará con la participación de Jhonny Rivera, Jean Carlos Centeno y Andariego, todo en una propuesta que promete convertirse en uno de los eventos musicales más destacados de la temporada ferial.

Otra de las grandes apuestas es la gira “50 Años de Luis Alberto Posada”, un recorrido por todo el país que celebra las cinco décadas de carrera de uno de los artistas más influyentes de la música popular colombiana. El tour comenzará oficialmente el 29 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, donde miles de seguidores se reunirán para disfrutar de un repertorio que ha resonado con varias generaciones.