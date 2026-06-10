El Movistar Arena celebra 8 años. Más de 700 eventos, galardones, empleos y lo que sigue

Bogotá se ha convertido en una parada obligada para los artistas extranjeros y nacionales cuando planean sus giras. La capital ha recibido a muchos de los grandes exponentes de diferentes géneros que llegan con sus montajes a deleitar a los espectadores.

La ciudad cuenta con varios escenarios como el estadio El Campín, el Coliseo Live, el Vive Claro y el Movistar Arena por mencionar algunos. Justamente sobre este último, esta semana se dio a conocer que dentro de su categoría, escenarios con aforo para entre 10.00 y 15.000 personas, obtuvo el primer lugar de los existentes en Latinoamérica, en el ranking que elabora Billboard.

En charla con Vea de El Espectador, su gerente general Luis Guillermo Quintero mencionó que además de esta mención, el lugar fue nombrado como un escenario cultural, título que le deriva en ventajas a la hora de los eventos y le permite ampliar su oferta.

Menos trámites para el Movistar Arena

“Ser un escenario cultural permanente es un trabajo que hemos desarrollado de la mano con todas las entidades del distrito estos últimos 12 o 14 meses, para que nos preaprueben 38 configuraciones diferentes de este escenario, para poder tener eficiencia en los montajes, los desmontajes, menos tramitología, menos papeleo y lograr que los eventos tengan más facilidad para poder realizarse”, puntualizó el ejecutivo, que también anunció que en adelante tienen vía libre para celebrar eventos culturales de gran envergadura, más allá de los tradicionales conciertos.

Sobre la distinción del primer lugar como escenario de América Latina con capacidad para menos de 15 mil personas, entregado por publicaciones como Billboard y Pollstar puntualizó: “Conforman el resultado del esfuerzo diario de un equipo humano excepcional y de la confianza de los promotores, artistas y, por supuesto, del público. Estos primeros puestos nos impulsan a seguir elevando el estándar de la industria en la región, consolidando a Bogotá como una parada obligatoria en las grandes giras mundiales y demostrando que el entretenimiento en Colombia está al más alto nivel internacional”.

Los eventos y el empleo que el Movistar Arena genera

En el segundo semestre del año la meta de la organización para el 2026 es cerrar con 140 eventos públicos y más de 40 eventos privados y “recibir un promedio de un millón doscientas mil personas”.

El lugar que tiene en su base unos 120 empleados y genera más de 1.000 cuando tiene evento estima un crecimiento en la derrama económica con respecto a la alcanzada en el 2025. “Lo que tenemos calculado son más o menos 650 mil millones y el año pasado fueron 550 mil, entonces tiene un crecimiento entre un 15 un 20 por ciento”.

Quintero cree que teniendo en cuenta que el segundo semestre es el más fuerte de los eventos, “lo vamos a lograr. Esperamos que 80 eventos que tenemos planeados sucedan de una forma tranquila y segura”. En los 8 años de historia del lugar estiman “que hemos recibidos unos 6 y medio millones de personas”.

La agenda del segundo semestre en el Movistar Arena

Dentro de los eventos anunciados para lo que resta del año figura el concierto de Fito Páez, el 12 de junio y en julio recibirán a The Mills, Rosalía, el Festival Tropipop, la celebración del día de la música popular con los espectáculos que presentarán El Charrito negro, Jhonny Rivera, Banda El Aventurero y John Alex Castaño.

En agosto recibirá a Ricardo Arjona, quien tiene cinco fechas, y la residencia de Morat que incluirá seis presentaciones. El mes también incluye shows de Lara Campos y Paulo Londra.

Para septiembre estarán Helloween, Jorge Drexler, South American Live, John Alex Castaño, Jorge Celedón, Tini, Robbie Williams, Laura y Brenda y Carlos Vives.

Octubre tendrá los shows de La reina del flow, El Cuarteto de Nos, Raphael, Los Petit Fellas, Plastilina Mosh, Cuarto azul, Arelys Henao, David Bisbal, Los hombres G, Bunbury y Aterciopelados, que presentará su show a propósito de sus 30 años.

En noviembre estarán Dance Now American Tour Eurodance, Def Leppard, que se presentará por primera vez en este escenario. También llegarán Ángeles del Infierno, Cris MJ, Los Auténticos Caligaris, El Kanka, Juanes, Eros Ramazzotti, y Halley Williams.

En diciembre, el Movistar presentará a Martin Garrix, a Timo y a Camilo. “De momento son 50 eventos confirmados y más de 30 más por anunciar que abarcan todos los géneros y públicos”, puntualizó Quintero.

El alto ejecutivo culminó destacando que el recinto cuenta con una seguridad que está en constante actualización y que incluye más de 180 cámaras “y la colaboración estrecha con múltiples entidades como la Secretaría de Movilidad, Seguridad, Gobierno, Policía y Bomberos, para garantizar la tranquilidad de los asistentes”.

En síntesis, en ocho años se estima que el recinto, que ahora es también un escenario cultural, ha celebrado cerca de 700 eventos y congregado a más de seis millones de personas.

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