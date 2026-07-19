Todo sobre el Medio tiempo de la Final del Mundial con Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS

Por primera vez en la historia de los Mundiales de Fútbol, los espectadores en el estadio y los televidentes de todo el mundo disfrutaron de un show musical en el medio tiempo del partido entre Argentina contra España, donde el ganador se corona campeón. Aquí los pormenores del espectáculo que incluyó a la colombiana Shakira, la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber y los coreanos de BTS, entre otros. Al comenzar este segmento el encuentro iba empatado 0-0.

Un último número musical muestra a todos los invitados junto a pequeños de distintas nacionalidades, a Chris Martin y los personajes de ‘Plaza Sésamo’ cantando el tema ‘La fuerza del amor’, que se convierte en el mensaje que la organización y los intérpretes invitados envían al concluir el histórico primer show de medio tiempo de la Copa. Todo lo recaudado, hasta el momento 60 millones de dólares, irá para la Niñez,

Sobre las 3:09 p.m. hora colombiana, 4:09 hora en Nueva York, llega el show más esperado: la interpretación de ‘Dai Dai’, por parte de la colombiana Shakira. La barranquillera con un traje de amarillo y rosa, canta junto al nigeriano Burna Boy, los pequeños de Triplets Ghetto Kids y sus bailarinas. La emoción es evidente así como el ambiente festivo.

EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Colombian singer Shakira performs during the halftime show during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF Fotografía por: CHRISTOPHER NEUNDORF

Jason Sudeikis, de Ted Lasso, da la bienvenida al canadiense Justin Bieber, quien mientras toca la guitarra canta su éxito ‘Everything Hallelujah’.

El grupo coreano BTS junto a decenas de bailarines vestidos de rojo, canta su hit ‘Dynamite’.

Los Muppets de Plaza Sésamo entran en escena junto a la orquesta del director venezolano Gustavo Dudamel.

Comienza por primera vez en la historia de la Copa Mundo de Fútbol un medio tiempo destinado a un show musical. Colombia es protagonista, ya que Shakira encabeza los artistas anunciados, es la intérprete de ‘Dai Dai’, himno oficial de la Copa.

La primera en aparecer en escena es Madonna, junto a las leyendas brasileñas, Ronaldo y Ronaldinho. La artista canta ‘Music’.

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