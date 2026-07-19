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Todo sobre el Medio tiempo de la Final del Mundial con Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS

En el entretiempo del partido España contra Argentina que le dará la Copa al ganador, por primera vez hay un show musical. Aquí los detalles.

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Por Redacción Vea
19 de julio de 2026

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Todo sobre el Medio tiempo de la Final del Mundial con Shakira, Justin Bieber, Madonna y BTS
Fotografía por: Captura de pant

Por primera vez en la historia de los Mundiales de Fútbol, los espectadores en el estadio y los televidentes de todo el mundo disfrutaron de un show musical en el medio tiempo del partido entre Argentina contra España, donde el ganador se corona campeón. Aquí los pormenores del espectáculo que incluyó a la colombiana Shakira, la estadounidense Madonna, el canadiense Justin Bieber y los coreanos de BTS, entre otros. Al comenzar este segmento el encuentro iba empatado 0-0.

Hace 5 horas

La fuerza del amor, el mensaje

Un último número musical muestra a todos los invitados junto a pequeños de distintas nacionalidades, a Chris Martin y los personajes de ‘Plaza Sésamo’ cantando el tema ‘La fuerza del amor’, que se convierte en el mensaje que la organización y los intérpretes invitados envían al concluir el histórico primer show de medio tiempo de la Copa. Todo lo recaudado, hasta el momento 60 millones de dólares, irá para la Niñez,

Actualización claveHace 5 horas

Shakira en la Final del Mundial

Sobre las 3:09 p.m. hora colombiana, 4:09 hora en Nueva York, llega el show más esperado: la interpretación de ‘Dai Dai’, por parte de la colombiana Shakira. La barranquillera con un traje de amarillo y rosa, canta junto al nigeriano Burna Boy, los pequeños de Triplets Ghetto Kids y sus bailarinas. La emoción es evidente así como el ambiente festivo.

EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Colombian singer Shakira performs during the halftime show during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Colombian singer Shakira performs during the halftime show during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Fotografía por: CHRISTOPHER NEUNDORF
Hace 5 horas

Justin Bieber canta Everything Hallelujah

Jason Sudeikis, de Ted Lasso, da la bienvenida al canadiense Justin Bieber, quien mientras toca la guitarra canta su éxito ‘Everything Hallelujah’.

Actualización claveHace 5 horas

BTS en el Mundial

El grupo coreano BTS junto a decenas de bailarines vestidos de rojo, canta su hit ‘Dynamite’.

Hace 5 horas

Los Muppets y la orquesta de Dudamel en escena

Los Muppets de Plaza Sésamo entran en escena junto a la orquesta del director venezolano Gustavo Dudamel.

Actualización claveHace 5 horas

Comienza el show con Madonna

Comienza por primera vez en la historia de la Copa Mundo de Fútbol un medio tiempo destinado a un show musical. Colombia es protagonista, ya que Shakira encabeza los artistas anunciados, es la intérprete de ‘Dai Dai’, himno oficial de la Copa.

La primera en aparecer en escena es Madonna, junto a las leyendas brasileñas, Ronaldo y Ronaldinho. La artista canta ‘Music’.

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