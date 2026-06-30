Fabulosos Cadillacs en Colombia: fecha, lugar y boletas

La emblemática banda argentina Fabulosos Cadillacs cumple cuatro décadas de música y con 16 álbumes grabados se consolida como una de las más importantes de América Latina. La agrupación que nació en el barrio y ha construido su música con la calle, la tribuna y los espacios donde nacen las expresiones culturales que definen las ciudades se presentarán el próximo 17 de octubre en Bogotá.

La presentación forma parte de la gira con la que Vicentico, Flavio Cianciarulo y compañía están recorriendo América Latina para conmemorar esas cuatro décadas. Canciones como “Matador”, “Mal Bicho”, “Vasos Vacíos”, “Calaveras y Diablitos”, “Manuel Santillán, El León” o “Siguiendo la Luna” hacen parte del repertorio que llegará a la capital.

Desde ya sus organizadores anticipan que La noche contará con la participación especial de 2 Minutos, leyenda del punk rock argentino y latinoamericano.

La cita será en el estadio de Techo de Bogotá, recinto ubicado al occidente de la ciudad, que por primera vez en su historia albergará un concierto y donde se han llevado a cabo diversidad de eventos culturales y deportivos.

Estadio de techo en Bogotá albergará concierto de Fabulosos Cadillacs

“La elección del Estadio de Techo no es casual. El concierto marca una iniciativa en conjunto entre Páramo Presenta y la Alcaldía de Bogotá para la apertura de una nueva posibilidad para la música en vivo en la ciudad, llevando un espectáculo de escala internacional a un escenario profundamente arraigado en la memoria de la ciudad. Durante décadas, Techo ha sido punto de encuentro para el fútbol y la vida cotidiana de miles de bogotanos; ahora escribirá un nuevo capítulo como sede de uno de los conciertos más importantes del año”, mencionan sus organizadores dentro de la comunicación que confirmó el concierto en la capital.

Las boletas estarán a la venta en Ticketmaster.co desde el jueves 2 de julio, a las 10:00am.

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