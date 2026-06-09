Feid sorprendió entre los invitados del nuevo álbum de Madonna: así suena ‘Read My Lips’

Feid sumó una nueva colaboración internacional a su carrera musical. El cantante colombiano participa en ‘Read My Lips’, una de las canciones incluidas en ‘Confessions II’, el próximo álbum de Madonna, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de julio.

La colaboración fue revelada con el estreno de ‘Confessions II: The Film’, un cortometraje presentado por la artista estadounidense en el Festival de Tribeca, en Nueva York. Allí se conocieron varios de los temas que harán parte de la producción, entre ellos la canción grabada junto al intérprete antioqueño.

Así suena la primera canción de Madonna y Feid

La colaboración entre ambos artistas lleva por nombre ‘Read My Lips’ y hace parte de las primeras seis canciones incluidas en ‘Confessions II: The Film’. El tema aparece hacia el cierre del cortometraje y representa uno de los cruces musicales más inesperados de los últimos meses, al reunir a una figura histórica del pop mundial con uno de los máximos exponentes actuales de la música urbana latinoamericana.

De acuerdo con la información revelada tras el estreno, la canción combina elementos electrónicos y dance, característicos de la nueva etapa musical de Madonna, con influencias urbanas aportadas por Feid. Además, cuenta con producción adicional del reconocido productor puertorriqueño Tainy, nombre habitual detrás de éxitos de artistas como Bad Bunny, Karol G y J Balvin.

Otro de los detalles que más comentarios ha generado es la presencia de frases en español dentro de la canción. Según los reportes difundidos tras la premier del proyecto, Madonna interpreta algunas líneas en este idioma, reforzando la conexión latina de una producción que también incluye colaboraciones con otros artistas contemporáneos.

La participación de Feid no se limita al listado de canciones. El colombiano también aparece dentro del cortometraje promocional presentado en Tribeca, donde comparte espacio con figuras como Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Lourdes Leon —hija de Madonna— y la productora venezolana Arca, entre otros invitados.

El proyecto marca además un momento importante para Madonna. ‘Confessions II’ ha sido presentado como una continuación conceptual de ‘Confessions on a Dance Floor’ (2005), uno de los álbumes más exitosos de su carrera. La producción vuelve a contar con la participación de Stuart Price, responsable del sonido dance que caracterizó aquel trabajo y que ahora busca actualizarse para una nueva generación de oyentes.

Para Feid, la colaboración representa uno de los hitos más importantes de su trayectoria internacional. En medio de su consolidación como una de las principales figuras de la música urbana en español, el cantante colombiano suma a su catálogo una alianza con una artista que ha definido buena parte de la historia del pop durante más de cuatro décadas.

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