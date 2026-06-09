Festival Cordillera 2026 reveló su cartel: Ricky Martin y Andrés Calamaro lideran el line-up

El Festival Cordillera dio a conocer este lunes 9 de junio el cartel oficial de artistas que harán parte de su edición de 2026, programada para realizarse el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. La organización reveló finalmente los nombres que integrarán una de las citas musicales más importantes del país y que cada año reúne a miles de asistentes alrededor de los sonidos latinoamericanos.

La revelación del cartel llega después de varias semanas de expectativa entre los asistentes, alimentada por los anuncios anticipados del jamaiquino Sean Paul y la agrupación mexicana Fobia. Con la publicación del line-up completo, el festival despeja las dudas sobre los artistas que integrarán una nueva edición del evento en Bogotá.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en el Festival Cordillera 2026?

Desde su creación, el Festival Cordillera se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más relevantes de Colombia, apostando por una programación enfocada en artistas iberoamericanos y figuras que han marcado varias generaciones. A lo largo de sus ediciones ha reunido sobre un mismo escenario a referentes del rock, el pop, la música tropical, el folclor y los sonidos alternativos, convirtiéndose en una de las principales vitrinas para la música en español en América Latina.

Ahora, para su quinta edición, el Festival Cordillera apostó por una programación encabezada por figuras de amplia trayectoria en la música iberoamericana. Entre los nombres más destacados aparecen Ricky Martin, Andrés Calamaro y Caifanes, artistas que lideran un cartel en el que también figuran Kany García, Cultura Profética, Panteón Rococó, Mago de Oz, Draco Rosa y Miguel Mateos.

La propuesta también incluye exponentes de la música colombiana como Beéle, Grupo Niche, Diamante Eléctrico, Doctor Krápula, Poligamia, Bonka, Los de Adentro, Kei Linch, Briela Ojeda, La Muchacha, Flor de Lava y Nelda Piña y sus Tambores, junto con proyectos que han ganado reconocimiento dentro y fuera del país.

A ellos se suman artistas y agrupaciones de distintos géneros y generaciones como Ed Maverick, Vicente García, Los Amigos Invisibles, Ke Personajes, Tan Biónica, Virus, Kapanga, Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Meme del Real, Los Estrambóticos, The Latin Brothers, Paula Pera y El Fin de los Tiempos, Árbol de Ojos y el espectáculo especial de Jarabe de Palo junto a Pedro Capó.

Además, la organización confirmó una participación especial de Andrés Cepeda a lo largo de todo el festival. Aunque no se han revelado mayores detalles sobre el formato de su presencia en el evento, el artista bogotano hará parte de la programación de esta quinta edición, sumándose a una celebración que reunirá a referentes de distintas generaciones y géneros musicales.

Cartel Festival Cordillera 2026 Fotografía por: Páramo Presenta

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