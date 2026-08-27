Festival de la Solidaridad 2026: artistas invitados, hora, lugar y fecha del evento gratuito

María Carolina Hoyos, presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia, reveló nuevos detalles del Festival de la Solidaridad, una jornada que este año tendrá un propósito diferente debido a la emergencia provocada por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El evento se realizará este sábado 29 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, y reunirá música y entretenimiento con una campaña de ayuda para las familias damnificadas. La entrada será gratuita, aunque será necesario realizar un registro previo para acceder al escenario.

El propósito del Festival de la Solidaridad 2026

En entrevista con El Klub, de la emisora La Kalle, María Carolina Hoyos explicó que la tradicional jornada de la Fundación, que durante décadas se enfocó en recaudar recursos para sus programas sociales y educativos, tuvo que modificar su objetivo por la emergencia nacional.

“Todo lo que íbamos a recoger era para educación, nosotros nos dedicamos a educación y a sostenibilidad”, explicó la presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia. Sin embargo, tras el terremoto, la organización decidió cambiar el destino de los recursos: “Vamos a hacer el cambio para el tema del terremoto porque el terremoto no puede esperar y los damnificados del terremoto no pueden esperar”.

De esta manera, el 100 % del recaudo de la Caminata de la Solidaridad 2026 será destinado a la atención de las personas afectadas por el desastre, a través de la campaña ‘Juntos por Colombia’. La Fundación también habilitará puntos de acopio durante el festival para recibir donaciones en especie.

Artistas que estarán en el Festival de la Solidaridad 2026

La jornada comenzará con la apertura de puertas a las 2:30 de la tarde y tendrá como uno de sus principales invitados al puertorriqueño Wisin, quien llegará con su propuesta ‘La Universidad del Perreo’. El cartel también incluye a Francy, Juanse Laverde, Los Tupamaros y Los 50 de Joselito. La organización ha señalado que se espera una asistencia de unas 25.000 personas.

El ingreso no tendrá costo, pero los asistentes deben registrarse previamente y descargar su boleta para acceder al estadio. La plataforma oficial señala que el acceso está sujeto al aforo disponible y establece una edad mínima de siete años para los menores, quienes deben ingresar acompañados por un adulto responsable.

La Fundación Solidaridad por Colombia ya adelanta labores de atención en las zonas afectadas. Según Hoyos, 24 horas después del terremoto la organización comenzó a trabajar en Pereira y posteriormente extendió su operación a cinco departamentos y 13 municipios. Además, reportó la entrega de más de 10.000 kits de alimentación e higiene y anunció su apoyo para reconstruir una escuela en Unión Panamericana, Chocó, que quedó destruida y beneficiaría a unos 850 niños.

El Festival será el primero de los dos eventos que conforman este año la Caminata de la Solidaridad. El domingo 30 de agosto se realizará la Carrera de la Solidaridad, con recorridos de 3K, 5K, 10K y 21K.

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