Festival Estéreo Picnic 2026 confirmó a Swedish House Mafia ¿Qué día se presenta el grupo?

La cuenta regresiva para el Festival Estéreo Picnic 2026 continúa sumando hitos. A pocas semanas de su realización, la organización confirmó una de las presentaciones más esperadas de esta edición: Swedish House Mafia hará parte del cartel oficial y ya tiene día asignado dentro del evento.

El anuncio refuerza el peso internacional del festival y eleva las expectativas en torno a una jornada que, de por sí, reúne nombres de alto impacto global. El trío sueco, referente absoluto de la música electrónica contemporánea, se suma así a una programación que mezcla figuras históricas, fenómenos actuales y propuestas diversas.

¿Cuándo se presenta Swedish House Mafia en el Festival Estéreo Picnic 2026?

Swedish House Mafia se presentará el sábado 21 de marzo, una de las fechas más fuertes del FEP 2026. Ese día se perfila como uno de los más concurridos del evento, gracias a una alineación que cruza géneros y generaciones.

La jornada del sábado estará encabezada por The Killers, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de las últimas dos décadas. A esta banda se suman Young Miko y Kygo, dos nombres clave de la escena urbana y electrónica actual.

El cartel del día se completa con artistas de peso como Tom Morello, histórico guitarrista y activista; Mochakk, uno de los DJs más destacados del circuito house; Luis Alfonso e Iván Cornejo, exponentes del sonido popular latino; y The Whitest Boy Alive, banda de culto dentro del indie internacional.

Además, el sábado 21 de marzo incluirá presentaciones de Bob Moses, 31 Minutos, HVO (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Ruel, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés y Silvia Ponce, conformando una de las jornadas más diversas del festival.

Para Swedish House Mafia, esta presentación marca su regreso a uno de los escenarios más relevantes de América Latina. El grupo, integrado por Axwell, Steve Angello y Sebastian Ingrosso, es reconocido por su impacto en la evolución de la electrónica de festivales y por llevar el género a audiencias masivas alrededor del mundo.

