Grammy crea nueva categoría para el pop asiático. BTS se perfila como favorito

La nueva distinción estará dedicada a grabaciones de géneros como el K-pop, J-pop y C-pop, lo que refleja el crecimiento que la música asiática ha tenido en la última década. Con millones de fans alrededor del mundo, récords de reproducciones en plataformas digitales y giras internacionales que han sido un éxito rotundo, estos géneros han dejado de ser solo fenómenos locales para convertirse en verdaderos protagonistas en la escena musical global.

Así será la nueva categortía de los Grammy

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de artistas, productores y fanáticos, quienes durante años han pedido un espacio específico en los Grammy para reconocer el impacto cultural y comercial de la música pop asiática. Aunque ya había artistas de la región que habían sido nominados en categorías generales, la creación de este nuevo premio es un reconocimiento formal a un movimiento musical que ha revolucionado la industria.

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Tras conocerse la noticia, uno de los nombres que rápidamente comenzó a resonar como favorito fue el de BTS. Esta icónica banda surcoreana, reconocida como una de las más influyentes del siglo XXI, está entrando en una nueva fase profesional después de que todos sus miembros completaran el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y regresaran a sus actividades artísticas.

A lo largo de los años, BTS ha logrado derribar barreras para los artistas asiáticos en mercados que tradicionalmente han estado dominados por producciones occidentales. El grupo ha encabezado listas de éxitos en Estados Unidos, Europa y América Latina, ha agotado entradas en estadios de todo el mundo y ha acumulado numerosos premios internacionales. Sin embargo, a pesar de sus múltiples nominaciones en los Grammy, nunca han conseguido llevarse a casa el prestigioso galardón. La nueva categoría podría cambiar esa narrativa. Los analistas de la industria creen que BTS tendría una oportunidad especialmente fuerte en una premiación creada específicamente para reconocer la excelencia en el pop asiático. Aunque aún no se han anunciado las nominaciones para la edición de 2027, los expertos coinciden en que la agrupación sería una de las principales candidatas, especialmente si su regreso musical mantiene el nivel de impacto que ha definido su carrera.

El anuncio también brinda una gran oportunidad para otros artistas destacados de Asia. Grupos de K-pop como BLACKPINK, TWICE y SEVENTEEN ahora tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones por un reconocimiento que, hasta ahora, no había tenido lugar en la ceremonia más importante de la música.

Adicional a esta categoría, los premios también incluirán otras como Mejor Canción Latina, Mejor Interpretación Vocal Pop Tradicional, Mejor Colaboración de R&B o Interpretación en Dúo o Grupo y Mejor Álbum de Folk Tradicional.