Grupo Firme y J Balvin lideran concierto en Neiva para el último fin de semana de San Pedro

En el marco de las Fiestas de San Pedro, conocidas oficialmente como el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, Neiva recibirá este sábado 28 de junio una nueva edición de ‘La Combinación Perfecta 7’, concierto que reunirá en un mismo escenario a reconocidos artistas nacionales e internacionales de distintos géneros musicales.

La cita será el domingo 28 de junio en la Arena LMP, donde miles de asistentes podrán disfrutar de una jornada musical que promete extenderse durante varias horas y que se perfila como uno de los espectáculos más destacados de la celebración sampedrina de este año.

Estos son los invitados al concierto de ‘La combinación perfecta 7’

El cartel está encabezado por Grupo Firme, una de las agrupaciones mexicanas con mayor proyección internacional en los últimos años. A ellos se suma J Balvin, uno de los artistas colombianos más reconocidos en la escena global del reguetón y la música urbana.

La programación también incluye a Pipe Bueno, referente de la música popular colombiana; Luis Alfonso, uno de los nombres más sonados del género en la actualidad; Rafa Pérez, exintegrante de Kvrass y figura del vallenato; además de la agrupación dominicana Rikarena y el cantante Ciro Quiñonez.

Además de la nómina de artistas, el evento ha llamado la atención por su producción. Según la organización, contará con un escenario 360 grados de cuatro frentes, un formato diseñado para ofrecer visibilidad desde distintos puntos del recinto y que requerirá un montaje especial construido exclusivamente para esta edición.

Recomendaciones para asistir a ‘La combinación perfecta 7′

De acuerdo con la información entregada por la organización, las puertas de la Arena LMP abrirán a las 4:00 de la tarde, mientras que el inicio de los espectáculos está previsto para las 7:00 p. m. El evento es exclusivo para mayores de edad.

Aunque gran parte de la boletería ya se encuentra agotada, todavía quedan algunas entradas disponibles a través de la plataforma Total Boletos. Por esa razón, quienes aún estén interesados en asistir deberán verificar la disponibilidad.

Los organizadores recomiendan evitar llevar objetos de valor innecesarios. Tampoco se permitirá el ingreso de armas, elementos cortopunzantes, correas con hebillas de gran tamaño, bebidas alcohólicas ni termos de vidrio. Asimismo, estará restringida la entrada a personas que se encuentren en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.

‘La combinación perfecta’ se ha consolidado durante los últimos años como uno de los conciertos privados más reconocidos de la temporada de San Pedro en Neiva. En ediciones anteriores ha contado con la participación de artistas como Juan Luis Guerra, El Gran Combo, Silvestre Dangond, Wisin, Sebastián Yatra, Los Tigres del Norte y Paulina Rubio.