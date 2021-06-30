Jean Carlos Centeno contó para quién era ‘Un Osito dormilón’ y qué tuvo que ver René Higuita

El cantante y compositor vallenato Jean Carlos Centeno habló sin filtros sobre su carrera, sus composiciones en reciente entrevista en Miami con el pódcast ‘By Juancito’

Además de hablar de su familia, la charla llevó en buena parte la narración de los hechos y experiencias que lo han llevado a componer algunos de sus éxitos. Dentro de esos surgieron las historia de ‘El dolor volvió’ y ‘Un osito dormilón’. Al hablar de la primera confirmó que él recibió una carta dirigida a su novia, que le escribió su amante, y aunque no la abrió, ni leyó su contenido, le quedó claro que entre ellos había una relación. Eso ocurrió en Villa Nueva, Guajira.

Sobre ‘Un osito dormilón’ detalló que el mencionado peluche lo adquirió en la capital antioqueña cuando ya era cantante. “Lo compré en el Éxito diagonal al hotel Metropol de Medellín, en el centro”, pero no puntualizó cuánto le costó “no recuerdo cuánto me costó, me ganaba como ochocientos mil un millón de pesos”, refiriéndose a su mensualidad que recibía con el Binomio de Oro, con quien estaba de concierto en la ciudad.

René Higuita acompañó a Jean Carlos Centeno a entregar el osito

Dijo que ese día estaba nervioso porque le daría el peluche a la joven que lo había dejado impactado. “Una niña de la comuna 13 de Medellín”. René Higuita lo acompañó ese día y Centeno le contó que estaba nervioso: “Me dijo ‘no te pongas nervioso llegas, le das el osito, un besito’”.

Sin embargo, el cantante contó que se llevó una sorpresa al querer entregar el obsequio: “Cuando llegué con mi osito se estaba besando con un muchacho, ahí estaba la hermana de ella”. Aun así le entregó el osito y le dio el besito que narra la canción.

Apuntó que no puede decir que la joven le haya sido infiel, ya que en realidad no tuvieron nada. “Es una canción así diga que me fue infiel, no me fue infiel”. Luego admitió: “Yo me enamoré sin conocerla, ni conocer nada de su vida, ¿por qué la voy a culpar? de pronto era su novio de pronto estaba empezando, de pronto, no vio futuro en mí o de pronto me estaba dando la oportunidad... No la puedo juzgar me tiró una buena canción, la canción más eterna de mi música”.

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