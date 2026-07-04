Jean Carlos Centeno, Felipe Peláez, Yordano y más artistas cancelan shows por terremotos

Mientras continúan las labores de rescate y la ayuda humanitaria continúa llegando a Venezuela, especialmente a la zona de La Guaira, la más afectada por los dos terremotos ocurridos el pasado 24 de junio, algunas de las celebridades que habían anunciado sus espectáculos en el país han decidido suspenderlos.

El concierto “Amanecer Vallenato 2”, programado para el próximo 18 de julio en el Poliedro de Caracas no se llevará a cabo. El show incluía una nómina de artistas colombianos como Iván Villazón, Poncho Zuleta & El Cocha Molina, Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Felipe Peláez, Elder Dayán, Rafael Santos, Penchy Castro y Alejandro Palacio.

Conciertos en Venezuela se reprogramarán

Así mismo, el cantautor venezolano Yordano anunció la suspensión de su concierto planeado para el próximo sábado 11 de julio en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño, en Caracas,

“Queremos informarles que debido a los lamentables sucesos ocurridos el 24 de junio de 2026, el concierto previsto para el 11 de julio de 2026 será reprogramado. En estos momentos de profunda tristeza, la prioridad es nuestro país y nuestros compatriotas; estar unidos y apoyarnos mutuamente frente a la adversidad”, señala el intérprete de ‘Madera fina’ y ‘Por estas calles’. El show se reprogramará pero aún no hay fecha para ello.

Por su parte, la agrupación Rawayana ya había suspendido los conciertos que tenía la semana anterior en Panamá y Costa Rica, programados para el jueves 25 y para el sábado 27 de junio. “Nuestros pensamientos están con quienes hoy sufren pérdidas, buscan a sus seres queridos o enfrentan las consecuencias de esta tragedia”, indicó la publicación que anunció la novedad.

Por su parte, el cantante Reynaldo Armas indicó que sus shows en Venezuela y fuera del país, quedan suspendidos.

El denominado ‘Cardenal Sabanero’ estaba convocado para la quinta edición del “Festival Joropo al Parque” que se realizará el 11 y 12 de julio en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

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