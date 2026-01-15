Cantantes de música popular se unieron en nuevo himno para la selección Colombia

La música popular colombiana volvió a unirse alrededor del fútbol. Más de una decena de reconocidos intérpretes del género regional se reunieron para lanzar una canción dedicada a la Selección Colombia con miras a su participación en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

El tema, titulado ‘Te quiero ver campeón’, ya comenzó a generar conversación en redes sociales, no solo por la magnitud de la colaboración, sino también por la ausencia de uno de los artistas más queridos del movimiento: Yeison Jiménez.

La iniciativa reúne a figuras destacadas del género como Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Ciro Quiñónez, Alzate, Luis Alfonso, Francy, Luisito Muñoz y Jhon Alex Castaño.

‘Te quiero ver campeón’, el apoyo del género popular a la Selección Colombia

‘Te quiero ver campeón’ nace como una apuesta colectiva para respaldar al combinado nacional en el camino hacia el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La idea comenzó a gestarse a finales del año pasado, cuando varios de los intérpretes manifestaron su intención de crear un himno que conectara con la afición futbolera desde las raíces populares.

El videoclip, rodado en Manrique, incluye elementos tradicionales de la cultura colombiana y escenas que evocan reuniones familiares y celebraciones alrededor del fútbol, buscando transmitir identidad, unión y orgullo nacional.

La colaboración también refuerza uno de los rasgos característicos del género: el trabajo conjunto entre artistas que, aunque desarrollan carreras individuales sólidas, suelen sumarse en proyectos colectivos.

Seguidores extrañan a Yeison Jiménez en la canción mundialista del género popular

El lanzamiento de ‘Te quiero ver campeón’ también ha estado marcado por la nostalgia. Inicialmente, Yeison Jiménez estaba confirmado para participar en la grabación. Así lo había anticipado Jessi Uribe meses atrás, cuando reveló que el artista nacido en Manzanares, Caldas, haría parte del proyecto.

Sin embargo, el cantante falleció el pasado 10 de enero en un accidente aeronáutico en Paipa, Boyacá, hecho que conmocionó al país y al mundo de la música popular. La grabación del tema estaba prevista para realizarse días después de esa fecha, por lo que su participación no pudo concretarse.

En redes sociales, cientos de usuarios han manifestado que hubieran querido escuchar la voz de Yeison Jiménez en este homenaje a la Selección Colombia. Los comentarios resaltan su legado dentro del género y su cercanía con el público futbolero.

