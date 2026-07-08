Joropo al parque 2026: programación, artistas y más del evento de folclor llanero

Los próximos 11 y 12 de julio, la capital del país realizará en la Plaza de Bolívar uno de los eventos musicales más importantes del folclor llanero. Joropo al parque contará con una amplia agenda académica, actividades ambientales, conversatorios, emprendimientos y mucha música.

De igual manera, el evento, organizado por el Instituto Distrital de las Artes – Idartes, exalta las raíces las raíces del joropo y busca apoyar artistas distritales, cultores y agrupaciones de los Llanos Orientales. En esta edición, el festival se centrará en el tema “La fuerza de la palabra: Tradición oral que late en contrapunteo”, una propuesta curatorial que resalta la importancia de la oralidad en la transmisión de la cultura llanera. El contrapunteo, un duelo de versos improvisados entre copleros, será uno de los grandes protagonistas de la programación, destacando la improvisación, la memoria y la creación poética que son el sello distintivo de esta tradición musical.

¿Qué artistas y a qué hora se presentan en Joropo al parque?

Como ocurre con este tipo de eventos, la entrada será gratuita para que los interesados participen de los conciertos, las muestras de baile tradicional llanero y las demás actividades programadas y disfruten del sonido del arpa, el cuatro, las maracas y el canto recio en uno de los escenarios patrimoniales más emblemáticos del país.

Sábado 11 de julio

01:30 p. m.: Llano en clave (Distrital)

02:15 p. m.: Catalina Salcedo (Distrital)

03:00 p. m.: Cheo Hurtado – Cuatro arpas y un cuatro (Venezuela)

03:55 p. m.: Valentino Caroprese Piano Joropo (Distrital)

04:40 p. m.: Cabrestero (Villavicencio)

05:35 p. m.: Show de copleros “Verson sin fronteras” (Colombia-Venezuela)

06:30 p. m. Armando Martínez (Venezuela)

Domingo 12 de julio

02:00 p. m.: El arpa en tradición (Distrital)

02:50 p. m.: Libardo Olarte y Araguaney (Distrital)

03:40 p. m.: Víctor Julio Rojas (Villavivencio)

04:40 p. m.: Agrupación Luis Moreno “El gallito canta claro” (Distrital)

05:30 p. m.: Show de copleros “Verson sin fronteras” (Colombia-Venezuela)

06:30 p. m.: Musicalbooz (Distrital)

07:20 p. m.: Lizeth Vega (Distrital)

08:10 p. m.: Bandolas del llano adentro (Casanare)

La programación cultural seguirá su curso durante el año con eventos como Colombia al Parque, Popular al Parque, Vallenato al Parque, Jazz al Parque, Hip Hop al Parque, Rock al Parque y Salsa al Parque. Esto reafirma a Bogotá como una de las capitales musicales más importantes de América Latina.