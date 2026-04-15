Karol G inició su gira mundial: así es el escenario, lista de canciones y sorpresas del show

Karol G dio inicio a una nueva etapa de su carrera con el primer concierto de su gira 'Viajando por el mundo, Tropitour‘, un espectáculo que debutó en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, ante un estadio con entradas agotadas y miles de fanáticos que acompañaron el comienzo de este nuevo recorrido internacional.

La presentación marcó su regreso a los escenarios tras el éxito de ‘Mañana será bonito World Tour’ y dejó ver una propuesta visual completamente renovada.

Así fue el primer concierto de Karol G en ‘Viajando por el mundo Tropitour’

Desde antes de que comenzara el show, la dimensión del montaje llamó la atención. La escenografía principal recreó una enorme formación rocosa, que ya había mostrado en sus apariciones en Coachella 2026, y estuvo acompañada por dos pantallas LED de gran formato. El diseño incluía diferentes niveles, escaleras y una amplia pasarela que permitía a la artista acercarse constantemente a los asistentes. Además, el montaje incorporó una segunda tarima con efectos visuales sobre una pantalla LED instalada en el piso, utilizada durante varios momentos del concierto.

La encargada de abrir la noche fue la cantante y compositora venezolana Elena Rose, quien preparó al público para la aparición de la colombiana. Minutos después, Karol G hizo su entrada con un vestuario dorado de dos piezas para interpretar ‘Latina Foreva’, tema elegido para dar comienzo a una presentación concebida como un recorrido dividido en varios actos, cada uno con una identidad visual y cambios de vestuario propios.

A lo largo de la noche, la artista alternó diferentes conceptos estéticos. En uno de los primeros segmentos apareció con un abrigo de imitación de piel inspirado en la figura de una “mujer de la caverna”, mientras que más adelante lució un conjunto con detalles brillantes, una falda de colores cálidos y un llamativo tocado de plumas. Para el cierre optó por un diseño con aplicaciones florales en tonos rosados, manteniendo la narrativa visual que acompañó todo el espectáculo.

Uno de los momentos que más comentarios generó entre los asistentes ocurrió cuando Karol G apareció sobre tres congas gigantes, recreando la imagen promocional del álbum ‘Tropicoqueta’.

Aunque en la planeación del concierto estaba programado cerrar el show con la canción ‘Viajando por el mundo’, la cantante regresó al escenario para sorprender a sus seguidores con el estreno en vivo de ‘Matadora’, su más reciente lanzamiento.

Setlist del primer concierto del ‘Viajando por el mundo, Tropitour’, gira de Karol G

‘Latina Foreva’

‘Gatito me llamó’

‘Oki Doki’

‘Ta OK Remix’

‘Qlona’

‘El Makinon’

‘S91’

‘Tropicoqueta’

‘Papasito’

‘Ese hombre es malo’

‘200 Copas’

‘Mamii’

‘Ivonny Bonita’

‘Pineapple’

‘A su boca la amo’ (Interlude)

‘Gatubela x Rompe’

‘Amargura’

‘Tu perfume’

‘Dile Luna’

‘Bandida entrenada’

‘Ojos Ferrari’

‘Una noche Medellín Remix’

‘Ta’ OK’

‘A ella’

‘Si volvemos’

‘Amiga mía’

‘Provenza’

‘Bichota’

‘Tusa’ (versión salsa)

‘Milagros’

‘Coleccionando heridas’

‘Si antes te hubiera conocido’

‘Viajando por el mundo’

‘Matadora’

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